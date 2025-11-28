ETV Bharat / state

हिमाचल में ढाई साल में प्राकृतिक आपदाओं में 4468 लोगों ने गंवाई जान, कुल्लू, चंबा व ऊना सब-डिवीजन में सबसे अधिक मौतें

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से आपदा में मारे गए लोगों की दी गई जानकारी.

हिमाचल में आपदा में गई कईयों की जान
हिमाचल में आपदा में गई कईयों की जान (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 5:08 PM IST

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदाएं बड़े दुख का कारण बनती हैं. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं, पानी में बहने से, पेड़ पर से गिरने, सर्पदंश और करंट लगने से हर साल अनमोल जीवन काल का ग्रास बनते हैं. पिछले अढ़ाई साल में हिमाचल में इन आपदाओं से 4468 लोगों की जान गई है. सबसे अधिक प्रभावित उपमंडल कुल्लू रहा है.

कुल्लू सब-डिवीजन में अढ़ाई साल में 225 लोगों की मौत हुई. चंबा उपमंडल में मौतों की संख्या 173, ऊना उपमंडल में 145, रामपुर उपमंडल में 131, भरमौर उपमंडल में 115, शिमला ग्रामीण में 112, चौपाल उपमंडल में 111, ठियोग में 110, रोहड़ू उपमंडल में 107 लोगों ने अपनी जान ऐसे हादसों में गंवाई है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है.

पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने इस बारे में सवाल किया था. विधायक सुखराम चौधरी ने विगत अढ़ाई साल में 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि तक के आंकड़ों की जानकारी चाही थी. राजस्व मंत्री की तरफ से सवाल का लिखित जवाब दिया गया. साथ ही उन्होंने प्रभावितों के मुआवजा बकाया को लेकर भी सवाल पूछा था.

सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में सामने आया है कि अब तक 4112 प्रभावितों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है. अभी 356 मामले लंबित हैं. हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील है. कुल्लू सब-डिविजन में मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है.

वहीं, शिमला जिला का कुपवी उपमंडल व सिरमौर जिला का पच्छाद उपमंडल इस मामले में अपेक्षाकृत भाग्यशाली रहा है. कुपवी में कुल 5 व पच्छाद उप मंडल में कुल 9 लोगों की मौत ढाई साल में हुई. वहीं, लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में 10 लोगों ने जान गंवाई.

