हिमाचल में ढाई साल में प्राकृतिक आपदाओं में 4468 लोगों ने गंवाई जान, कुल्लू, चंबा व ऊना सब-डिवीजन में सबसे अधिक मौतें

हिमाचल में आपदा में गई कईयों की जान ( FILE )

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदाएं बड़े दुख का कारण बनती हैं. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं, पानी में बहने से, पेड़ पर से गिरने, सर्पदंश और करंट लगने से हर साल अनमोल जीवन काल का ग्रास बनते हैं. पिछले अढ़ाई साल में हिमाचल में इन आपदाओं से 4468 लोगों की जान गई है. सबसे अधिक प्रभावित उपमंडल कुल्लू रहा है. कुल्लू सब-डिवीजन में अढ़ाई साल में 225 लोगों की मौत हुई. चंबा उपमंडल में मौतों की संख्या 173, ऊना उपमंडल में 145, रामपुर उपमंडल में 131, भरमौर उपमंडल में 115, शिमला ग्रामीण में 112, चौपाल उपमंडल में 111, ठियोग में 110, रोहड़ू उपमंडल में 107 लोगों ने अपनी जान ऐसे हादसों में गंवाई है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है. प्राकृतिक आपदाओं में 4468 लोगों ने गंवाई जान (Himachal Assembly)