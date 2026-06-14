थाने के मालखाना से गायब हुआ 443 जब्त सामान, पूर्व इंचार्ज पर लगा आरोप, FIR दर्ज
जानकारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 3:27 PM IST
कानपुर देहात: जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है. जहां चोरों ने पुलिस के यहां ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया. मंगलपुर थाने के मॉल गोदाम से 443 माल गायब मिले. चोरी के आरोप पूर्व में तैनात रहे हेड कांस्टेबल पर लगा है, जिसके बाद मामले को लेकर थाने में तैनात हेड मोहर्रिर ने तहरीर दी है. उधर मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही है. फिलहाल घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
बता दें कि पूरा मामला कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाने का है. जहां थाने में तैनात हेड मोहर्रिर यतेंद्र सिंह ने एक तहरीर दी है, जिसमें उसने जिक्र किया है कि वर्ष 2022 में तत्कालीन हेड मोहर्रिर राजेश सिंह ने मलखाने का चार्ज ग्रहण किया था, जिसके स्थानांतरण के बाद वर्ष 17 सितंबर 2025 में मालखाने का चार्ज यतेंद्र सिंह को सौंपा गया था.
चार्ज संभालने के बाद मालखाना रजिस्टरों, चार्ज सूची और अन्य अभिलेखों का मिलान किया गया. जांच में वर्ष 2000 से वर्ष 2025 के बीच 385 माल रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं है. इसके अतिरिक्त राजेश सिंह के कार्यकाल में मालखाने में जमा कराए गए वर्ष 2022 के 27 2023 के 22 वर्ष 2024 के सात और वर्ष 2025 के दो माल गायब पाए गए.
इस प्रकार लगभग 443 माल मालखाने से गायब है, जिसके बाद अब हेड मोहर्रिर यतेंद्र ने इस मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी है. अधिकारियों के आदेश के बाद तत्कालीन हेड मोहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. राजेश सिंह पदोन्नति पाकर उप निरीक्षक बन गए है और वर्तमान में जिले में ही तैनात है.
थाना मंगलपुर प्रभारी महेश दुबे ने बताया कि मालखाना रजिस्टर चार्ज सूची और अन्य अभिलेखों के परीक्षण में बड़ी संख्या में माल गायब पाए गए है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तत्कालीन हेड मोहर्रिर व उपनिरीक्षक राजेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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