CSJMU कानपुर में प्लेसमेंट ड्राइव, 440 छात्र-छात्राएं शॉर्ट लिस्ट; 7 लाख रुपए तक सालाना पैकेज

कानपुर: शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (CSJMU) में कुछ दिनों पहले विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा था कि छात्रों को IIT की तर्ज पर नौकरियां मिलेंगी. इसी क्रम में विश्वविद्यालय में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई. इसमें पहुंची 15 नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 1100 पदों के लिए 1088 छात्रों से सीधा संवाद किया. कुल 440 छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया गया.

प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान छात्रों का साक्षात्कार लेने के साथ ही ग्रुप डिस्कशन हुए. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1088 छात्रों में 440 छात्र-छात्राओं को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है. इनकी सैलरी 2 लाख रुपए सालाना से लेकर 7 लाख रुपए सालाना तक ऑफर की गई है.

प्लेसमेंट सेल के निदेशक डा. प्रवीण भाई पटेल ने बताया कि शार्टलिस्ट छात्रों का परिणाम एक हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा. इसके बाद कितने छात्रों को नौकरी मिल गई, यह संख्या सामने आ जाएगी. छात्रों को कंपनियों की ओर से 2 लाख रुपए सालाना से लेकर 7 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी मिलेगी. उन्होंने बताया कि अब इस तरह की मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन लगातार होता रहेगा.