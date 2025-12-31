राजस्थान में इन पुलिस निरीक्षकों को मिला पदोन्नति का तोहफा

ETV Bharat / state

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

जयपुर: राजस्थान पुलिस के 44 निरीक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है. इन्हें आरपीएस अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली है. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर गृह (ग्रुप-1) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

गृह (ग्रुप-1) विभाग के संयुक्त सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने बुधवार को आदेश जारी किया. इस आदेश में देवेंद्र प्रताप वर्मा, मदनलाल, राजेंद्र बाफना, अचलदान रत्नू, पुरुषोत्तम महरिया, बनवारी लाल मीणा, बाबूलाल मीणा, रामनिवास मीणा, अजयकांत रतूड़ी और रविंद्र कुमार को आरपीएस अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली है.

इसी प्रकार मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र पेवा, बाबूलाल चौधरी, सरोज धायल, शिखा विश्नोई, बुद्धाराम, छत्तर सिंह, देरावर सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, राजेश यादव, राजकुमार टेलर, निशा भटनागर, घनश्याम शर्मा, लक्ष्मीनारायण, दिनेश कुमार, निरंजन प्रताप सिंह, श्याम सिंह रत्नू, महावीर सिंह यादव, वीरेंद्र कुमार, रणजीत सिंह, अशोक चौधरी, रविंद्र प्रताप, मांगीलाल विश्नोई, नरेंद्र कुमार को भी आरपीएस के पद पर पदोन्नति दी गई है.

वहीं, प्रदीप कुमार शर्मा, राजीव भादू, नरपत सिंह, लक्ष्मण राम विश्नोई, आनंद कुमार, दुर्गाप्रसाद दाधीच, नवनीत बिहारी व्यास, परवेज आलम सैयद, अनिल कुमार मूंड और लाखन सिंह खटाना को भी पदोन्नति मिली है. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 2 दिसंबर 2025 को हुई थी. इस समिति की अभिशंसा पर गृह विभाग ने आदेश जारी कर इन अधिकारियों को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में पदोन्नत किया गया है.

