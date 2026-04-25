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बागपत में अजीबोगरीब परिणाम: 44 बेटियों के गणित में आए एक जैसे नंबर, यूपी बोर्ड की साख पर उठ रहे सवाल

174 छात्राओं में से 44 के अंक किसी 'कार्बन कॉपी' की तरह बिल्कुल एक समान आए हैं

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बागपत में अजीबोगरीब परिणाम: 44 बेटियों के गणित में आए एक जैसे नंबर, यूपी बोर्ड की साख पर उठ रहे सवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:49 PM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने माध्यमिक शिक्षा परिषद की साख और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बागपत के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में हाईस्कूल गणित का परीक्षा परिणाम देख हर कोई दंग है. यहां परीक्षा में शामिल हुईं 174 छात्राओं में से 44 के अंक किसी 'कार्बन कॉपी' की तरह बिल्कुल एक समान आए हैं. सभी को 70 में से ठीक 23 नंबर मिले हैं. यह बात गले नहीं उतर रही कि आखिर एक ही कक्षा की 44 छात्राओं की बुद्धि और प्रदर्शन का स्तर इतना सटीक रूप से एक जैसा कैसे हो सकता है?

इस अजीबोगरीब परिणाम ने न केवल इन छात्राओं के भविष्य और अरमानों पर पानी फेरा है, बल्कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है. इधर इस परिणाम ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है.

हैरतअंगेज पहलू यह है कि इन सभी 44 छात्राओं को लिखित परीक्षा में 70 में से ठीक 23-23 अंक मिले हैं, वहीं, इससे पहले कॉलेज स्तर से आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल में सभी को 30 में से 30 अंक दिए जा चुके थे, लिहाजा इन सभी छात्राओं का कुल योग 53 अंक पर आकर ठहर गया है. एक ही कॉलेज की इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं के अंक एक समान होना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की निष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

प्रधानाचार्य ने खोला मोर्चा
कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. प्रीति शर्मा ने इस परिणाम को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'लापरवाह मूल्यांकन' का जीवंत उदाहरण बताया है. उन्होंने बताया कि हमारी बेटियां बेहद होनहार हैं. यह मुमकिन ही नहीं है कि 44 छात्राओं की मेधा का स्तर एक जैसा हो. ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षकों ने कापियां खोलकर देखने की जहमत तक नहीं उठाई और आंखें बंद करके नंबर चढ़ा दिए. कई छात्राएं 80 प्रतिशत से अधिक अंक की हकदार थीं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है.

एक जैसे कैसे हो सकते हैं नंबर?
शुक्रवार को जब परिणाम घोषित हुए, तो छात्राएं पास होने की खुशी में मिठाई लेकर कॉलेज पहुंचीं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी से ज्यादा हैरानी थी. छात्राओं ने शिक्षकों से पूछा कि मैम, हम सबके नंबर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब न तो कॉलेज स्टाफ के पास था और न ही विभाग के पास.

सख्त कार्रवाई की तैयारी
मामला तूल पकड़ते ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. प्रधानाचार्य डॉ. प्रीति शर्मा जिलाधिकारी और DIOS से लिखित शिकायत कर कापियों के पुनर्मूल्यांकन और दोषी परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी. इधर जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS राघवेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रधानाचार्य की रिपोर्ट मिलते ही विस्तृत आख्या बोर्ड सचिव को भेजी जाएगी.

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