श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 44 जोड़े विवाह बंधन में बंधे
सरकार उठा रही बेटियों की शादी का जिम्मा, लाभार्थियों को मिली एक लाख रुपये की सहायता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:19 AM IST
श्रावस्ती: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित गत हाल में 44 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, श्रावस्ती विधायक रामफेरन पाण्डेय और जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया.
इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र एवं उपहार भेंट किए और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों और नगरीय क्षेत्रों के जोड़े शामिल हुए.
इनमें हरिहरपुररानी के 11, इकौना के नौ, गिलौला के नौ, जमुनहा के छह और सिरसिया के छह जोड़े शामिल रहे. इसके अलावा नगर पालिका भिनगा के दो और नगर पंचायत इकौना का एक जोड़ा विवाह बंधन में बंधा.
सामाजिक वर्ग के अनुसार इनमें 11 अल्पसंख्यक, 15 अन्य पिछड़ा वर्ग, 15 अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और दो सामान्य वर्ग के जोड़े शामिल रहे. जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर उनके माता-पिता का बोझ कम कर रही है.
विधायक रामफेरन पाण्डेय ने कहा कि योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह की चिंता से राहत मिल रही है. जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े के लिए एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 60 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, जबकि 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाते हैं और 15 हजार रुपये भोजन, टेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं.
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी ने नशामुक्ति से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया. कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी, राजकिशोर पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति, विभिन्न विकास खंडों के अधिकारी, कर्मचारी और वर-वधुओं के परिजन मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें: श्रावस्ती में सेल्फी विद डॉटर; बाल विवाह खत्म करने और बालिकाओं को समान अवसर देने की अनोखी मुहिम
यह भी पढ़ें: श्रावस्ती: बिना मान्यता चल रहे 5 स्कूल और मदरसों पर प्रशासन का एक्शन, गेट पर नोटिस चस्पा कर कराया बंद