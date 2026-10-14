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श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 44 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित गत हाल में 44 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, श्रावस्ती विधायक रामफेरन पाण्डेय और जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया.

इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र एवं उपहार भेंट किए और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों और नगरीय क्षेत्रों के जोड़े शामिल हुए.