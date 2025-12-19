ETV Bharat / state

43वां राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलन: शिक्षकों ने की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग, विधायक ने दिया आश्वासन

सम्मेलन को संबोधित करतीं स्थानीय विधायक ( ETV Bharat Barmer )