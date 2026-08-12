सावधान! त्योहारी सीजन से पहले लखनऊ में 434 किलो संदिग्ध खोया जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, मावा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
मिलावट की शंका होने पर फिलहाल शेष खोया को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाकर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:49 PM IST
लखनऊ: राजधानी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने करीब 434.4 किलोग्राम खोया बरामद किया है. यह खोया एक वाहन में छह बोरियों और 24 पॉलीथिन पैकेटों में भरकर ले जाया जा रहा था. टीम ने जांच के लिए खोए के चार सैंपल लिए हैं. फिलहाल मिलावट की आशंका के चलते इस पूरी खेप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और खोए को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवा दिया गया है.
दरअसल, 12 अगस्त को मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने लखनऊ-आगरा लिंक एक्सप्रेस-वे पर उर्दू अकादमी के पास, थाना पारा क्षेत्र में वाहन संख्या UP32 ME 6907 को रोककर जांच की. वाहन में तीन लोग मौजूद थे. पूछताछ में खाद्य कारोबार करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम पवन गुप्ता पुत्र रामविलास गुप्ता, निवासी रामपुर गढ़ौवा, जिला उन्नाव बताया. वाहन की जांच की गई तो उसमें छह बोरियों में खोया मिला. प्रत्येक बोरी में करीब 50 किलो खोया था. इसके अलावा 24 पॉलीथिन पैकेट भी मिले, जिनमें प्रत्येक का वजन करीब 5.6 किलो था. विभाग के मुताबिक, कुल करीब 434.4 किलो खोया बरामद हुआ.
रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
डीओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खोया के चार सैंपल लिए हैं. इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. शंका होने पर फिलहाल शेष खोया को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाकर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है. खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच रिपोर्ट आने तक इसे मिलावटी कहना सही नहीं होगा.
खोया खरीद रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान
देखकर या छूकर खोया के पूरी तरह शुद्ध होने की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि मिलावट के कुछ तरीके सामान्य नजर से पकड़ में नहीं आते हैं, फिर भी कुछ शुरुआती संकेत उपभोक्ता को सावधान कर सकते हैं.
रंग और बनावट
अच्छी गुणवत्ता वाला खोया सामान्य तौर पर सफेद से हल्के क्रीम रंग का दिखाई देता है. बहुत ज्यादा चमकीला सफेद रंग, असामान्य पीला रंग या रंग में असमानता दिखे तो सावधान हो जाएं. हालांकि केवल रंग देखकर इसे मिलावटी घोषित नहीं किया जा सकता, पर अंदाजा लगाया जा सकता है.
बहुत ज्यादा चिकनाई या असामान्य बनावट
खोया की बनावट उसके प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा चिकना, रबड़ जैसा, अत्यधिक सख्त या असामान्य रूप से चिपचिपा लगे तो खरीदने से पहले दुकानदार से गुणवत्ता के बारे में जानकारी लें.
महक
ताजा खोया में दूध की सामान्य खुशबू होती है. अगर उसमें खट्टी, बासी, रासायनिक या दूसरी असामान्य गंध आ रही हो तो उसे खरीदने से बचना बेहतर है.
थोड़ा सा खोया हाथ में लेकर देखें
खोया को हाथ में लेने पर उसकी सामान्य दूधिया और दानेदार बनावट महसूस हो सकती है. बहुत ज्यादा चिकनाहट, रबड़ जैसी लोच या असामान्य चिपचिपापन दिखे तो सावधानी बरतें.
बहुत सस्ता खोया मिले तो सतर्क हो जाएं
अगर किसी दुकान पर खोया सामान्य बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर मिल रहा है, तो तुरंत खरीदने के बजाय उसकी गुणवत्ता और स्रोत के बारे में पूछें. कम कीमत अपने आप में मिलावट का प्रमाण नहीं है, लेकिन असामान्य रूप से कम कीमत सावधानी बरतने का संकेत जरूर हो सकती है.
भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें
खोया खरीदते समय ऐसी दुकान को प्राथमिकता दें, जहां साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता हो और खाद्य कारोबार से संबंधित जरूरी लाइसेंस उपलब्ध हो. खुला हुआ खोया लंबे समय तक गर्मी में पड़ा हो तो खरीदने से बचें.
घर पर किए जाने वाले 'टेस्ट' को अंतिम सच न मानें
खोया में मिलावट पकड़ने के नाम पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन हर घरेलू परीक्षण मिलावट की विश्वसनीय पुष्टि नहीं करता. किसी उत्पाद के सुरक्षित और मानकों के अनुरूप होने की पक्की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला जांच ही भरोसेमंद तरीका है.
त्योहारों के समय सावधानी की जरूरत
खोए से बड़ी संख्या में मिठाइयां तैयार होती हैं, इसलिए इसकी गुणवत्ता सीधे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी है. खासकर त्योहारों के आसपास बड़ी मात्रा में खोया और उससे बनी मिठाइयां बाजार में आती हैं. ऐसे में ग्राहक को सिर्फ कीमत देखकर खरीदारी करने के बजाय गुणवत्ता, दुकान की साफ-सफाई, उत्पाद की ताजगी और स्रोत पर भी ध्यान देना चाहिए.
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