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कोंडागांव में 43 शिक्षकों से 10-12 करोड़ की धोखाधड़ी, पांच आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि पूरा ऋण 2 से 3 साल के भीतर किश्तों के माध्यम से चुका दिया जाएगा.

43 TEACHERS CHEATED OF CRORES
43 शिक्षकों से करोड़ों की धोखाधड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
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कोंडागांव: जिले में सरकारी स्कूल के 43 शिक्षकों से लगभग 10-12 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि फरासगांव और केशकल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए 3 महीने के जांच अभियान के बाद शिवशंकर दास (40), दिलीप कुमार सोनी (45), वीरेंद्र तिर्की (44), श्यामसुंदर जांगड़े (33) और अंशुमन सिंह (28) को अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ जिलों से गिरफ्तार किया गया.

43 शिक्षकों से 10-12 करोड़ की धोखाधड़ी

जांच अधिकारी ने बताया, “आरोपियों ने शिक्षकों को विभिन्न बैंकों से कई व्यक्तिगत ऋण दिलाने का लालच देकर फंसाया. पीड़ितों को बताया गया कि उन्हें स्वीकृत ऋण राशि का 40 प्रतिशत मिलेगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत आरोपी अपने पास रख लेंगे. आरोपियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरा ऋण 2 से 3 साल के भीतर किश्तों के माध्यम से चुका दिया जाएगा.”

पांच आरोपी गिरफ्तार

जांच अधिकारी ने आगे बताया कि अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर वेतन पर्ची, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक साथ कई बैंकों से ऋण प्राप्त किए. कुछ मामलों में, फर्जी पते वाले फर्जी आधार कार्ड तैयार करके ऋण प्राप्त करने में उनका इस्तेमाल किया गया. फरासगांव, बडेदोंगर, केशकल और आसपास के इलाकों के शिक्षकों द्वारा इस योजना के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद फरासगांव और केशकल पुलिस स्टेशनों में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई.

कोंडागांव एसपी पंकज चंद्र का बयान

कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्र की देखरेख में गठित और एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और अरुण नेताम के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने बैंक खातों, ऋण दस्तावेजों और धन हस्तांतरण का विश्लेषण करने के बाद तकनीकी निगरानी के माध्यम से आरोपियों का पता लगाया. उन्होंने कहा, "आरोपियों ने कथित तौर पर अन्य सहयोगियों की मदद से इस रैकेट को चलाया और पिछले कई वर्षों से जिले के विभिन्न हिस्सों में शिक्षकों को निशाना बनाया. ऑपरेशन के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डायरी और रजिस्टर जब्त किए गए."अधिकारी ने बताया कि इस रैकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है, जिनमें संदिग्ध ऋण एजेंट और धोखाधड़ी वाले लेन-देन में सहायक रहे लोग शामिल हैं.

(सोर्स पीटीआई)

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