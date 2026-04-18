17 देशों के 43 प्रतिनिधि पहुंचे विधानसभा, देखी एवं समझी विधायी प्रकिया
लोकसभा सचिवालय के आयोजन में बांग्लादेश, भूटान, केन्या, घाना और श्रीलंका समेत 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. प्रतिभागियों ने विधायकों से संवाद किया.
Published : April 18, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुर : अंतरराष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 देशों के 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसकी मेजबानी राजस्थान कर रहा है. शनिवार को विधानसभा में विदेशी प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा. प्रतिभागियों ने विधायी प्रक्रिया, महिला आरक्षण, दल-बदल कानून जैसे विषयों पर संवाद किया. भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शी और जनहितकारी कानून निर्माण प्रणाली की सराहना की. विधानसभा की कार्यप्रणाली, डिजिटल संग्रहालय और विधायी परंपराओं को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया.
मसौदा आमजन के लिए समझने योग्य : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायी मसौदा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसमें स्पष्ट व सरल भाषा से जन इच्छाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए. गुणवत्तापूर्ण कानून वही है, जो आमजन के समझने योग्य और हितों के अनुरूप हो. राज्य में किसी भी विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले उसे विभिन्न चरणों-प्रस्तुतीकरण, विस्तृत चर्चा और विश्लेषण-से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके. देवनानी ने कहा कि किसी विधेयक को बेहतर बनाने के लिए विशेष समितियां गहन परीक्षण करती है.कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी ने रखा था. इसमें बांग्लादेश, भूटान, केन्या, घाना और श्रीलंका समेत 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. प्रतिभागियों ने विधायकों से संवाद किया.
पढ़ें:राजस्थान विधानसभा करेगी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी, 17 देशों के 43 प्रतिनिधि होंगे शामिल
अमृतकाल की ओर बढ़ रहा देश :देवनानी ने कहा कि विधानसभा स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रही है. यह यात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही है. भारत के अमृतकाल की ओर बढ़ते कदमों का जिक्र करते हुए कहा,वर्ष 2047 तक देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. विदेशी प्रतिभागियों ने महिला आरक्षण, दलबदल कानून और निजी विधेयकों से जुड़े प्रश्न पूछे. इनका विधायकों ने विस्तार से उत्तर दिया. संवाद ने विभिन्न देशों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया समझने का अवसर प्रदान किया. प्रतिभागियों ने विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय की सराहना की.
पढ़ें:राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन, स्पीकर देवनानी ने किए मनोनयन