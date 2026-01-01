ETV Bharat / state

नए साल के जश्न में लापरवाही पड़ी भारी, 43 लोग पहुंचे दून अस्पताल, एक युवक की मौत

नए साल के जश्न में लापरवाही बरतने वाले 43 लोग पहुंचे दून अस्पताल, नैनीताल जिले में 40 हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

NAINITAL POLICE CHALLAN
नैनीताल में पुलिस तैनात (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 10:17 PM IST

|

Updated : January 1, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/नैनीताल: देहरादून में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने के दौरान हुड़दंगबाजी और लापरवाही से ड्राइविंग के चलते कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. खासकर सड़क हादसे में घायल एवं चोटिल कई लोग अस्पताल पहुंचे और उपचार करवाया. जिनमें तीन लोगों की हालत गंभीर है. जबकि, एक युवक को मृत अवस्था में लाया गया था. उधर, नैनीताल, भीमताल और रामनगर में नए साल के जश्न की हुड़दंग करने वाले 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अस्पतालों को नव वर्ष से पहले अलर्ट रहने को कहा था. जिस कारण ज्यादा मरीजों और घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ गंभीर मरीजों को भी एडमिट करने की नौबत आई.

जानकारी देते दून अस्पताल के इमरजेंसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित (वीडियो- ETV Bharat)

दून अस्पताल के इमरजेंसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित ने बताया कि बुधवार रात 8 बजे से लेकर सुबह तक 43 मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी आरटीए, झगड़ों और नशे से संबंधित केस में अस्पताल की इमरजेंसी में आए. इनमें से 9 मरीजों को एडमिट करने की नौबत आई. तीन मरीज गंभीर हालत में चोटिल अवस्था में लाए गए, जिनको भर्ती करके इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है.

चमोली के युवक की मौत: वहीं, चमोली निवासी नितेश (उम्र 25 वर्ष) को कचहरी रोड पर हुई दुर्घटना के बाद ब्रॉड डेड लाया गया था उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में आए अन्य मरीजों की स्थिति सामान्य पाए जाने पर जरूरी दवाइयां और इलाज देकर घर भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि नए साल से पहले अस्पताल की इमरजेंसी में आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया था. किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दवाओं इत्यादि के पहले से ही इंतजाम कर दिए गए थे. मरीजों का इलाज करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई थी.

Doon Hospital
दून अस्पताल (फोटो- ETV Bharat)

नैनीताल जिले में 40 हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई: नैनीताल जिले में नए साल के जश्न के बीच पुलिस ने 40 हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की. इतना ही नहीं नशे में वाहन चलने वाले 11 चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज किया गया. जबकि, 206 वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : January 1, 2026 at 10:57 PM IST

TAGGED:

DOON HOSPITAL INJURED TREATMENT
NAINITAL POLICE CHALLAN
दून अस्पताल में घायल भर्ती
नैनीताल में हुड़दंगियों पर कार्रवाई
NEW YEAR CELEBRATION DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.