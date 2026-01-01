ETV Bharat / state

नए साल के जश्न में लापरवाही पड़ी भारी, 43 लोग पहुंचे दून अस्पताल, एक युवक की मौत

देहरादून/नैनीताल: देहरादून में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने के दौरान हुड़दंगबाजी और लापरवाही से ड्राइविंग के चलते कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. खासकर सड़क हादसे में घायल एवं चोटिल कई लोग अस्पताल पहुंचे और उपचार करवाया. जिनमें तीन लोगों की हालत गंभीर है. जबकि, एक युवक को मृत अवस्था में लाया गया था. उधर, नैनीताल, भीमताल और रामनगर में नए साल के जश्न की हुड़दंग करने वाले 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अस्पतालों को नव वर्ष से पहले अलर्ट रहने को कहा था. जिस कारण ज्यादा मरीजों और घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ गंभीर मरीजों को भी एडमिट करने की नौबत आई. जानकारी देते दून अस्पताल के इमरजेंसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित (वीडियो- ETV Bharat) दून अस्पताल के इमरजेंसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित ने बताया कि बुधवार रात 8 बजे से लेकर सुबह तक 43 मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी आरटीए, झगड़ों और नशे से संबंधित केस में अस्पताल की इमरजेंसी में आए. इनमें से 9 मरीजों को एडमिट करने की नौबत आई. तीन मरीज गंभीर हालत में चोटिल अवस्था में लाए गए, जिनको भर्ती करके इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है.