रिश्वत लेते पकड़े AEN के घर में मिला 43 लाख कैश और 20 किलो चांदी, हिंडौन में दुकानें एवं जयपुर में मकान भी...
जांच एजेंसी के सामने चुनौती है, आरोपी के पास इतनी नकदी और चांदी कहां से आई. संपत्तियों का ज्ञात आय स्रोतों से क्या संबंध है?.
Published : September 15, 2026 at 7:29 PM IST
भरतपुर: जिले की भुसावर पंचायत समिति में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार सहायक अभियंता गोविन्द प्रसाद के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई में अब बड़ी बरामदगी सामने आई है. ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी ली. इससे 43 लाख 38 हजार 500 रुपए नकद और करीब 20 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां बरामद हुई हैं. इसके अलावा तलाशी में कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं.
भरतपुर एसीबी चौकी की टीम ने 14 सितंबर 2026 को गोविन्द प्रसाद, हाल सहायक अभियंता, पंचायत समिति भुसावर को परिवादी से 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. ट्रैप के बाद आरोपी के रिहायशी मकान की नियमानुसार तलाशी ली गई. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि तलाशी पुलिस उप महानिरीक्षक, एसीबी रेंज भरतपुर ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में ली गई. इस दौरान घर से 43,38,500 रुपए नकद बरामद हुए. साथ ही करीब 20 किलो चांदी की सिल्लियां भी मिलीं.
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हिंडौन में दो दुकानों और जयपुर के मकान के दस्तावेज: तलाशी के दौरान एसीबी को केवल नकदी और चांदी ही नहीं मिली, बल्कि आरोपी की संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं. इनमें कस्बा हिंडौन में दो दुकानें, जयपुर के मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड का एक मकान तथा अन्य भू-संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.
दस्तावेज की जांच: एसीबी अब बरामद नकदी और चांदी के साथ इन संपत्तियों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. जांच का मुख्य बिंदु यह है कि बरामद नकदी और चांदी का स्रोत क्या है?. इन पर वास्तविक स्वामित्व किसका है और क्या ये आरोपी की ज्ञात आय के स्रोतों से मेल खाते हैं.
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एसीबी के सामने चुनौती: एएसपी अमित सिंह ने बताया कि तलाशी रिपोर्ट और प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मामले में आगे का अनुसंधान किया जाएगा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसी के सामने यह पता लगाना चुनौती है कि आरोपी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी कहां से आई तथा बरामद संपत्तियों का उसके आय के ज्ञात स्रोतों से क्या संबंध है?. इन सवालों के जवाब एसीबी की आगामी जांच में सामने आएंगे.
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