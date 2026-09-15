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रिश्वत लेते पकड़े AEN के घर में मिला 43 लाख कैश और 20 किलो चांदी, हिंडौन में दुकानें एवं जयपुर में मकान भी...

भरतपुर: जिले की भुसावर पंचायत समिति में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार सहायक अभियंता गोविन्द प्रसाद के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई में अब बड़ी बरामदगी सामने आई है. ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी ली. इससे 43 लाख 38 हजार 500 रुपए नकद और करीब 20 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां बरामद हुई हैं. इसके अलावा तलाशी में कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं.

भरतपुर एसीबी चौकी की टीम ने 14 सितंबर 2026 को गोविन्द प्रसाद, हाल सहायक अभियंता, पंचायत समिति भुसावर को परिवादी से 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. ट्रैप के बाद आरोपी के रिहायशी मकान की नियमानुसार तलाशी ली गई. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि तलाशी पुलिस उप महानिरीक्षक, एसीबी रेंज भरतपुर ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में ली गई. इस दौरान घर से 43,38,500 रुपए नकद बरामद हुए. साथ ही करीब 20 किलो चांदी की सिल्लियां भी मिलीं.

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हिंडौन में दो दुकानों और जयपुर के मकान के दस्तावेज: तलाशी के दौरान एसीबी को केवल नकदी और चांदी ही नहीं मिली, बल्कि आरोपी की संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं. इनमें कस्बा हिंडौन में दो दुकानें, जयपुर के मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड का एक मकान तथा अन्य भू-संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.