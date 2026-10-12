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रेजिंग डे परेड में दिखेगा आरपीएफ का अनुशासन, साहस और कार्यकुशलता का प्रदर्शन

रायपुर: भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षित रेल परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेलवे सुरक्षा बल का 42वां स्थापना दिवस समारोह आज रेलवे वर्कशॉप ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर आयोजित होने वाली समारोह परेड में आरपीएफ के अनुशासन, साहस, समर्पण और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही आधुनिक सुरक्षा तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी के माध्यम से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे तकनीकी नवाचारों और डिजिटल पहल को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

आयोजन में RPF की महानिदेशक सोनाली मिश्रा मौजूद रहेगी. इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, आरपीएफ के महानिरीक्षक मुनावर खुर्शीद और छत्तीसगढ़ प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे.

परेड के माध्यम से उन आरपीएफ कर्मियों के समर्पण, सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा को भी रेखांकित किया जाएगा, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा, अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित रेल यात्रा का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं.

स्थापना दिवस समारोह का प्रमुख आकर्षण भव्य परेड होगी, जिसमें आरपीएफ के विभिन्न दस्ते अपनी अनुशासनबद्ध कार्यशैली, प्रशिक्षण, तत्परता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करेंगे. परेड में महिला दस्ता, कमांडो रैपिड एक्शन टीम (कोरास-CORAS), डॉग स्क्वॉड और सेगवे दस्ता शामिल होंगे. इन दस्तों की सहभागिता रेलवे सुरक्षा बल की विविध परिचालन क्षमताओं, विशेष सुरक्षा अभियानों, प्रशिक्षित डॉग्स की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से गश्त करने की दक्षता को प्रदर्शित करेगी. महिला दस्ते की भागीदारी बल में महिला कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करेगी. जबकि कोरास कमांडो दस्ता विशेष परिस्थितियों में प्रभावी कार्रवाई के लिए आरपीएफ की परिचालन तैयारियों को प्रदर्शित करेगा.

समारोह के दौरान आरपीएफ के अधिकारियों एवं जवानों को उनकी विशिष्ट सेवाओं, सराहनीय कार्यों और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पदक प्रदान किए जाएंगे. इनमें विशिष्ट सेवा के लिए 3 राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए 30 पुलिस पदक और वर्ष 2024 में एक रेल यात्री का जीवन बचाने के लिए एक जीवन रक्षा पदक शामिल हैं. ये सम्मान स्वतंत्रता दिवस, 2025 और गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसरों पर घोषित पदकों से संबंधित हैं.

रेलवे सुरक्षा बल का इतिहास

भारतीय रेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर किए गए प्रयासों और बदलती जिम्मेदारियों के अनुरूप विकास की यात्रा को दर्शाता है. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के माध्यम से बल को वैधानिक पहचान मिली. रेलवे सुरक्षा बल नियमावली, 1959 ने इसके कार्य संचालन के लिए व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया. वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान सीमावर्ती जिलों में रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के मौजूदा बल से विशेष आपातकालीन बल (SEF) का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1965 में रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) का नाम दिया गया. रेलवे संपत्ति की अवैध अभिरक्षा को रोकने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 ने कानूनी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया.

20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन के माध्यम से आरपीएफ को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया गया. इसके बाद वर्ष 2003 में किए गए विधायी संशोधनों से यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा से संबंधित इसकी जिम्मेदारियों का विस्तार हुआ. वर्ष 2019 में बल को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 42 एवं 67 के अंतर्गत निर्दिष्ट शक्तियां भी प्रदान की गईं. रेलवे संपत्ति की सुरक्षा से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों के उपयोग तक आरपीएफ ने समय के साथ अपनी कार्यप्रणाली एवं क्षमताओं को विकसित किया है. 42वां स्थापना दिवस इसी यात्रा, सेवा भावना और सुरक्षित रेल व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है.