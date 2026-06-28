ETV Bharat / state

429 किसानों को 3 साल से 3 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे का इंतजार, एनएच 927 ए के लिए अधिग्रहित की थी जमीन

राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए ( ETV Bharat Dungarpur )