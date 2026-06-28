ETV Bharat / state

429 किसानों को 3 साल से 3 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे का इंतजार, एनएच 927 ए के लिए अधिग्रहित की थी जमीन

एनएचआई ने 3878 में से 3449 किसानों को 97 करोड़ 53 लाख 9 हजार 464 रुपए की आवजा राशि दे दी थी.

National Highway 927A
राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 3:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: जिले में सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 927ए (स्वरूपगंज-खेरवाड़ा-डूंगरपुर-सागवाड़ा-बांसवाड़ा-रतलाम एमपी बॉर्डर) के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा भुगतान पिछले 3 साल से लंबित है. हाइवे निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी 429 किसान ऐसे हैं, जिन्हें 3 करोड़ 35 लाख से अधिक की मुआवजा राशि का आज तक इंतजार है.

एनएचआई की ओर स्वरूपगंज-खेरवाड़ा-डूंगरपुर-सागवाड़ा-बांसवाड़ा-रतलाम एमपी बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए का निर्माण करवाया गया था. हाइवे निर्माण को लेकर सागवाड़ा क्षेत्र में 3878 किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया गया था. वहीं एनएचआई की ओर से 3878 में से 3449 किसानों को उनकी जमीनों के बदले 97 करोड़ 53 लाख 9 हजार 464 रुपए की मुआवजा राशि दे दी गई थी. वहीं 429 ऐसे किसान हैं जिन्हें उनकी अधिग्रहित की गई जमीन की मुआवजा राशि हाइवे निर्माण कार्य के 3 साल पूर्ण होने के बाद भी आज तक नहीं मिली है. पीड़ित किसान अपनी मुआवजा राशि के लिए अब भी तरस रहे हैं.

मुआवजे के लिए तरसते किसान, देखें वीडियो (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: 77 हजार किसानों को दो साल से मुआवजे का इंतजार, 23 करोड़ से अधिक की राशि अटकी

छोटे किसानों की अनदेखी: भीलूड़ा गणेशपुरी निवासी किसान श्रीराम पाटीदार ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, 'पिछले तीन सालों से हम अपनी जमीन के मुआवजे के लिए परेशान हो रहे हैं. इस नेशनल हाईवे के निर्माण में कई किसानों की जमीन गई है, जिसमें मेरी भी जमीन शामिल है. जिन किसानों की बड़ी रकम बनती थी, उनसे पूर्व पटवारी ने कथित तौर पर सेटिंग करके उनका भुगतान करवा दिया. लेकिन हम जैसे छोटे और गरीब किसानों का पैसा अटका कर रखा गया है. किसानों का आरोप है कि वर्तमान पटवारी से जब भी इस संबंध में बात की जाती है, तो वे केवल 'आगे उच्च अधिकारियों से बात करने' का आश्वासन देकर टालमटोल कर देते हैं. किसान कई बार दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा.'

पढ़ें: श्रीगंगानगर के पदमपुर में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल तबाह, मुआवजे की मांग, बूंदी में कलरफेड गेहूं को लेकर सरकार पर हमला

'रिकॉर्ड से गायब कर दिए नंबर': एक अन्य पीड़ित किसान देवीलाल पाटीदार ने बताया कि शुरुआत में पटवारी ने कागजातों में उनकी जमीन का नंबर ही दर्ज नहीं किया था. बाद में काफी प्रयास के बाद तहसील और पटवारी के पास जाकर नंबर दर्ज करवाया गया. उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसियों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन हमारा भुगतान रोक रखा है. प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है.'

पढ़ें: नागौर में जमीन विवाद गहराया: किसानों का आरोप- 'RSMML ने मुआवजे के नाम पर धोखे से कराया सर्वे', धरना जारी

किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी: मुआवजे से वंचित भीलूड़ा और आसपास के गांवों के पीड़ित किसानों ने एकजुट होकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है. किसानों का कहना है कि वे अब और इंतजार नहीं करेंगे. यदि एक सप्ताह के भीतर उनके खातों में मुआवजे की राशि ट्रांसफर नहीं की जाती है, तो भीलूड़ा और प्रभावित गांवों के सभी किसान मिलकर सागवाड़ा तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

'शेष राशि के लिए बांसवाड़ा मुख्यालय को लिखा पत्र': सागवाड़ा उपखंड अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927A के तहत जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है. केवल कुछ ही प्रकरणों में भुगतान लंबित है, जिसके अलग-अलग तकनीकी कारण हैं. एसडीएम ने बताया, कुछ जमीनों पर निर्माण (स्ट्रक्चर) बने हुए थे, जिसके कारण उनका फिर से सर्वे (री-सर्वे) करवाया जाना आवश्यक था. इस री-सर्वे के लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बांसवाड़ा को पत्र लिखा है. जैसे ही वहां से री-सर्वे की प्रक्रिया पूरी होती है, उन प्रकरणों को तैयार कर आगे भेज दिया जाएगा. वहीं जिन किसानों का मुआवजा बाकी है, उन सभी के केस (प्रकरण) तैयार कर उच्च स्तर पर भेज दिए गए हैं. एनएच बांसवाड़ा या उच्च स्तर से जैसे ही बजट और राशि उपखंड कार्यालय को प्राप्त होगी, बिना किसी देरी के उसे सीधे संबंधित किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर (डीबीटी) कर दिया जाएगा.

TAGGED:

LAND ACQUIRED FOR NH 927 A
एनएच 927 ए के लिए जमीन अधिग्रहण
FARMERS WARN OF INTENSE AGITATION
CONSTRUCTION OF NATIONAL HIGHWAY
FARMERS WAITING FOR COMPENSATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.