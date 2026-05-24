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Crime : उदयपुर में पुलिस-तस्कर के बीच फायरिंग, 1 करोड़ का डोडा चूरा जब्त, चित्तौड़गढ़ में 71 किलो मादक पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

जब्त माल एवं वाहन के साथ पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Udaipur )