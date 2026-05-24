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Crime : उदयपुर में पुलिस-तस्कर के बीच फायरिंग, 1 करोड़ का डोडा चूरा जब्त, चित्तौड़गढ़ में 71 किलो मादक पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

रणकपुर और आसपास जंगलों में तस्करों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया है. चित्तौड़गढ़ में भी पुलिस व डीएसटी ने कार्रवाई की.

Police personnel with seized goods and vehicles
जब्त माल एवं वाहन के साथ पुलिसकर्मी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 3:00 PM IST

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उदयपुर/चित्तौड़गढ़ : उदयपुर जिले के सायरा थाना पुलिस ने गोगुंदा क्षेत्र में रविवार देर रात मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सायरा पुलिस ने रणकपुर रोड पर मजावड़ा के समीप नाकेबंदी के दौरान सफेद एसयूवी वाहन से करीब 421 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया. बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान तस्कर और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई. इससे इलाके में देर रात अफरा-तफरी रही. इस बीच, चित्तौड़गढ़ में भी 71 किलो से अधिक डोडाचूरा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए गए.

उदयपुर की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत सायरा थानाधिकारी कानाराम सीरवी के नेतृत्व में पुलिस टीम रणकपुर रोड पर वाहनों की जांच कर रही थी. रात में संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़ दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

Smuggler's Vehicle Hit by a Bullet
तस्कर के वाहन पर लगी गोली (ETV Bharat Udaipur)

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन राउंड फायर किए. इस दौरान एक गोली तस्करी वाहन के कांच पर लगी, लेकिन तस्कर वाहन को तेज गति से भगाकर रणकपुर के जंगलों की ओर फरार हो गए. पुलिस ने पीछा करते हुए वाहन को बरामद कर लिया. तलाशी लेने पर वाहन में प्लास्टिक के 22 कट्टों में भरा 421 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा मिला.

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जंगलों में सर्च : पुलिस के अनुसार जब्त डोडा चूरा का कुल वजन 421 किलो है. वाहन जब्त कर लिया है. एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी. घटना के बाद रणकपुर और आसपास के जंगलों में तस्करों की तलाश के लिए सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

The Sadar Police Station in Chittorgarh has seized Doda Chura and two cars
चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने पकड़ा डोडा चूरा एवं दो कारें (ETV Bharat Chittorgarh)

चित्तौड़गढ़ में पौने दो लाख का डोडा चूरा व दो कारें जब्त: इधर, चित्तौड़गढ़ शहर की सदर थाना पुलिस एवं जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 71 किलो 230 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया. डोडा चूरा परिवहन एवं उसे एस्कॉर्ट कर रही दो कारें भी जब्त की. आरोपियों से करीब पौने दो लाख रुपए नकदी भी मिली, जिसे जब्त कर लिया. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि अवैध सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह के नेतृत्व में जाप्ता एवं डीएसटी की संयुक्त टीम ने धनेत रोड पर नाकाबंदी की. तभी एक एसयूवी आई, जिसे रुकवाया तो चालक घबरा गया. उसके पीछे दूसरी कार आई, जिसका चालक नाकाबंदी देख कार घुमाकर भागने लगा. पुलिस ने संदिग्ध लगने पर दोनों वाहनों को रोक कर जांच की. इस पर पीछे से आई कार में प्लास्टिक के कट्टों में कुल 71 किलो 230 ग्राम कुचला हुआ डोडा चूरा मिला. इसके चालक गोविन्द पुत्र अर्जुन जाट उम्र निवासी कालाखेड़ा थाना गंगरार व एसयूवी कार के चालक सोहनलाल पुत्र नंदलाल जाट निवासी बोदियाना पुलिस थाना चन्देरिया की तलाशी ली. इनसे और डोडा चूरा खरीदने के लिए 1 लाख 82 हजार 430 रुपए नगदी मिली. सोहनलाल जाट एवं गोविंद जाट को गिरफ्तार कर दोनों कार जब्त कर ली.

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1 CRORE DODA CHURA SEIZED
POLICE ENCOUNTER IN GOGUNDA
मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान
TWO ACCUSED ARRESTED IN CHITTORGARH
FIRE BETWEEN POLICE AND SMUGGLERS

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