चित्तौड़गढ़ में सामान्य बैग में भरा था यूरिया...कालाबाजारी का अंदेशा

चित्तौड़गढ़: रबी की फसल बुवाई के साथ जिले में यूरिया की किल्लत चल रही है. जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निजी फर्म पर किसानों की लंबी कतारें दिख रही है. ऐसे में यूरिया की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं. कृषि विभाग लगातार गोदाम और फर्मों की जांच कर रहा है. विभागीय टीम शनिवार शाम निंबाहेड़ा के मांगरोल के गोदाम में जांच करने पहुंची तो संदिग्ध यूरिया मिला. सामान्य कट्टे में यूरिया भरा था. विभाग ने यूरिया के 420 बैग जब्त कर कार्रवाई शुरू की.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार जागा ने बताया कि जिले में उर्वरक वितरण एवं भंडारण की सख्त निगरानी के तहत शनिवार को आदान विक्रेताओं पर निरीक्षण किया. मांगरोल के एक गोदाम पर जांच में बड़ी मात्रा में संदिग्ध यूरिया बरामद की. गोदाम में 420 बैग रखे थे. इसमें 160 बैग संदिग्ध यूरिया, 50 बैग इफको यूरिया, 60 बैग उत्तम यूरिया एवं 150 बैग किसान यूरिया के बैग थे. विभिन्न कंपनियों के लगभग 550 खाली बैग भी मिले.