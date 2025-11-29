ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में सामान्य बैग में भरा था यूरिया...कालाबाजारी का अंदेशा

निंबाहेड़ा के मांगरोल के गोदाम में कृषि विभाग ने यूरिया के 420 बैग जब्त किए.

Agriculture Department team taking action
कार्रवाई करती कृषि विभाग की टीम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: रबी की फसल बुवाई के साथ जिले में यूरिया की किल्लत चल रही है. जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निजी फर्म पर किसानों की लंबी कतारें दिख रही है. ऐसे में यूरिया की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं. कृषि विभाग लगातार गोदाम और फर्मों की जांच कर रहा है. विभागीय टीम शनिवार शाम निंबाहेड़ा के मांगरोल के गोदाम में जांच करने पहुंची तो संदिग्ध यूरिया मिला. सामान्य कट्टे में यूरिया भरा था. विभाग ने यूरिया के 420 बैग जब्त कर कार्रवाई शुरू की.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार जागा ने बताया कि जिले में उर्वरक वितरण एवं भंडारण की सख्त निगरानी के तहत शनिवार को आदान विक्रेताओं पर निरीक्षण किया. मांगरोल के एक गोदाम पर जांच में बड़ी मात्रा में संदिग्ध यूरिया बरामद की. गोदाम में 420 बैग रखे थे. इसमें 160 बैग संदिग्ध यूरिया, 50 बैग इफको यूरिया, 60 बैग उत्तम यूरिया एवं 150 बैग किसान यूरिया के बैग थे. विभिन्न कंपनियों के लगभग 550 खाली बैग भी मिले.

पढ़ें: बड़ा आरोप : मंत्री किरोड़ी बोले- किसान महंगे दामों पर ब्लैक करते हैं यूरिया

संयुक्त निदेशक जागा ने बताया कि प्रथम दृष्टया पाया कि विभिन्न ब्रांडों के बैग को फिर भरकर यूरिया में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा था, जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं का गंभीर उल्लंघन है. विभाग ने नमूना लेकर संदिग्ध सामग्री जब्त कर ली. विस्तृत जांच जारी है. उपनिदेशक उद्यान डॉ. शंकरलाल जाट, सहायक निदेशक अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी ज्योति प्रकाश सिरोया, गोपाललाल शर्मा, गोपाललाल धाकड़ आदि उपस्थित थे. कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक की जमाखोरी, मिलावट, पुनर्भरण या अनियमित वितरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जागा ने बताया कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी होगी. थाने में रिपोर्ट देंगे. जब्त यूरिया बैग निकट के ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखवाए हैं.

TAGGED:

SUSPICION OF UREA BLACK MARKETING
420 BAGS OF SUSPECTED UREA SEIZED
SUSPECTED UREA SEIZED IN CHITTOR
ACTION BY AGRICULTURE DEPARTMENT
UREA SHORTAGE IN CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.