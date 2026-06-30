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तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में झारखंड के 42 श्रमिक सुरक्षित लौट रहे, प्रीति देवी का शव हवाई मार्ग से रांची पहुंचेगा

तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित झारखंड के 42 श्रमिकों सुरक्षित लौट रहे हैं. जबकि प्रीति देवी का शव हवाई मार्ग से रांची पहुंचेगा.

Gas leak incident in Tamil Nadu
झारखंड लौट रहे मजदूर (PRD)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
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रांची: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव की दुर्घटना में प्रभावित झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित गृह वापसी का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग एवं राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की पहल से सभी श्रमिक ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, सभी श्रमिक जल्द ही झारखंड पहुंच जाएंगे.

हादसे पर सीएम का त्वरित हस्तक्षेप

21 जून 2026 को तिरुवल्लूर जिले स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में अमोनिया गैस रिसाव की दुखद औद्योगिक दुर्घटना हुई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए थे. उन्होंने अधिकारियों और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को स्पष्ट आदेश दिया कि प्रभावित सभी झारखंडी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित और सकुशल गृह वापसी के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाए जाए.

24 घंटे समन्वय और रेस्क्यू अभियान

मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव व श्रमायुक्त के मार्गदर्शन में नियंत्रण कक्ष ने तिरुवल्लूर जिला प्रशासन, तमिलनाडु श्रम विभाग, रेलवे बोर्ड, दक्षिण रेलवे तथा अस्पताल प्रशासन के साथ चौबीसों घंटे समन्वय स्थापित किया. इस अभियान में झारखंड के कुल 42 प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. सभी श्रमिकों ने अपने गृह राज्य लौटने की इच्छा व्यक्त की थी.

विशेष ट्रेन कोच की व्यवस्था

झारखंड सरकार के विशेष अनुरोध और सतत समन्वय के बाद रेलवे प्रशासन ने अलप्पुझा–धनबाद एक्सप्रेस में झारखंड के श्रमिकों के लिए एक विशेष स्लीपर कोच स्वीकृत किया. मंगलवार को सभी 42 श्रमिक चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सकुशल झारखंड के लिए प्रस्थान कर चुके हैं. यात्रा के दौरान पैंट्री कार के माध्यम से उनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था की गई है तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त रेलवे सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

प्रीति देवी का शव हवाई मार्ग से पहुंचेगा

इस हादसे में धनबाद निवासी श्रमिक सुश्री प्रीति देवी का उपचार के दौरान चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में दुखद निधन हो गया था.

झारखंड सरकार की पहल पर मृतका के परिजनों को तमिलनाडु भेजा गया. वहां शव की पहचान, पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताएं शीघ्रता से पूर्ण कराई गईं. तमिलनाडु सरकार के सहयोग से मृतका का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम हवाई मार्ग से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची पहुंचेगा. झारखंड सरकार द्वारा एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की मुस्तैद व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके गृह जिला धनबाद भेजा जाएगा.

पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी

झारखंड सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष नियोक्ता और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है, ताकि मृतका के परिजनों को नियमानुसार देय उचित मुआवजा और अन्य सभी वैधानिक लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जा सकें.

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झारखंड के मजदूरों के लिए ट्रेन
GAS LEAK INCIDENT IN TAMIL NADU

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