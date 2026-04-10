तेलंगाना में 42 नक्सलियों का सरेंडर, माओवादियों का PLGA बटालियन तबाह, बस्तर से नक्सल संगठन खत्म- बस्तर आईजी
तेलंगाना में एक साथ 42 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. इसके साथ ही पीएलजीए बटालियन को बड़ा झटका लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 8:39 PM IST
बस्तर: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को एक साथ 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में माओवादियों का अंतिम कमांडर सोढ़ी केशा भी शामिल है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोढी केशा और उसके साथी दक्षिण बस्तर में सक्रिय माओवादियों की अंतिम टुकड़ी थे. माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर और बारसे देवा के समर्पण के बाद बटालियन की कमान सोढी केशा के हाथों में ही थी. सोढ़ी केशा ने लंबे वक्त तक कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को ठिकाना बना रखा था.
बस्तर से नक्सल संगठन खत्म
बस्तर आईजी ने कहा कि इन 42 माओवादियों के समर्पण के बाद अब दक्षिण बस्तर में नक्सल संगठन लगभग खत्म हो चुका है. सोढ़ी केशा पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम किया था घोषित. आत्मसमर्पित नक्सली अपने साथ 36 हथियार समेत 800 ग्राम गोल्ड लेकर भी पहुंचे. जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये आंकी गयी है. सभी माओवादियों के ऊपर कुल 1 करोड़ 93 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के 42 सशस्त्र कैडरों जिनमें पीएलजीए बटालियन कमांडर, डीकेएसजेडसी सदस्य और अन्य महत्वपूर्ण कैडर शामिल हैं. 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में 42 सशस्त्र कैडरों द्वारा आत्मसमर्पण करना केवल संख्या की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है. बल्कि नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इन नक्सलियों ने कई सालों तक नक्सल संगठन में काम किया और बस्तर में हिंसा फैलाने में जुटे रहे. इनके द्वारा हथियारों सहित आत्मसमर्पण करना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है. बस्तर सहित अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर चल रहे सुरक्षा अभियानों, प्रशासनिक पहुंच के विस्तार व स्थानीय समुदायों की बढ़ती आकांक्षाओं ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है. जिसमें उग्रवाद की विचारधारा लगातार कमजोर पड़ रही है.