44 डिग्री पारे में 8 मोहल्लों में 42 घंटे तक Power Cut, कानपुर बिजली विभाग का नया Alert
आज सुबह 8 बजे से गुल हो जाएगी बिजली, 75 हजार की आबादी पर पड़ेगा असर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 8:47 AM IST
कानपुर: एक ओर जहां शहर का पारा अब 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. वहीं, अब सोमवार से कानपुर के रामादेवी स्थित रिंग रोड उपकेंद्र में लगे पॉवर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने के चलते केस्को की ओर से रामादेवी के आसपास कई इलाकों में अब से 42 घंटे तक पॉवर कट रहेगा. इतनी देर तक बिजली न आने की वजह से करीब 75 हजार की आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी. क्षेत्रीय लोगों का कहना है, सुबह और शाम का समय तो किसी तरह बीत जाएगा.
कब और कहां गुल होगी बिजली: केस्को के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने बताया 27 अप्रैल सुबह आठ बजे से 28 अप्रैल की मध्य रात दो बजे तक शटडाउन लिया गया है. इसके चलते लाल बंगला ओवरहेड, गांधीग्राम, कृष्णा नगर, शिवकटरा, काजी खेड़ा, सफीपुर, रामादेवी, राम गली समेत कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी. हालांकि, उन्होंने कहा बीच-बीच में कुछ देर के लिए अन्य विकल्पों की मदद से आमजन को बिजली मुहैया कराई जा सकती है। जिससे उपभोक्ता अपने जरूरी काम निपटा लें.
जब लाइट नहीं, तो पानी का भी संकट होगा: क्षेत्रीय लोगों का कहना था 27 अप्रैल को सुबह आठ बजे से लाइट कट जाएगी, और अगले दिन रात में आएगी तो स्वाभाविक है पानी भी नहीं आएगा. इसके लिए जलकल विभाग को क्षेत्र में टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को इस तेज तपिश वाली गर्मी में पानी तो मिल सके. वहीं, केस्को की ओर से कुछ समय पहले भी पॉवर ट्रांसफॉर्मर को लगवाने के दौरान कई घंटों का शटडाउन लिया गया था। तब आमजन का बुरा हाल हो गया था.
1912 सेवा पर काफी देर तक नहीं मिल रहा जवाब: केस्को की ओर से शहर के कई इलाकों में जबर्दस्त कटौती का सिलसिला जारी है. शनिवार रात शहर के शास्त्री नगर, काकादेव, विजय नगर समेत अन्य क्षेत्रों में घंटों लाइट नहीं आई, वहीं, शास्त्री नगर निवासी शिवेश सिंह का कहना था, केस्को की 1912 व्यवस्था पूरी तरह से फेल है. अंकित शर्मा ने कहा, 1912 डायल करने के काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता है.