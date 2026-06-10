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राज्य सरकार पर वक्फ संपत्तियों का 42 करोड़ रुपए किराया बकाया, अकेले शिक्षा विभाग पर 33 करोड़

राजस्थान वक्फ बोर्ड कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )