ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 41वां पशुधन मेला शुरू, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया उद्घाटन, बोले- "अमेरिका पाकिस्तान पर लगाए बैन"

1500 पशु, 40 से ज्यादा नस्लें होंगी प्रदर्शित: मंत्री ने आगे बताया कि, "इस बार मेले में करीब 1500 पशु शामिल किए गए हैं, जिनमें 40 से 50 नस्लों के पशु प्रदर्शित किए गए हैं. पशुपालकों और दर्शकों की सुविधा के लिए आसपास के इलाकों से करीब 200 बसों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग मेले में पहुंच सकें."

सीएम भी होंगे मेले में शामिल: इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि, "6 फरवरी को मेले का उद्घाटन हुआ है. 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन और समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेले में शिरकत करेंगे. यह मेला पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने का कार्य करेगा."

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय 41वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का उद्घाटन हरियाणा के कैबिनेट कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक और पशुधन प्रेमी मौजूद रहे. मंत्री ने मेले का उद्घाटन करते हुए इसे किसानों और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी बताया.

कुरुक्षेत्र पशुधन मेला शुरू (ETV Bharat)

50 लाख रुपये की इनामी राशि से बढ़ेगा उत्साह: श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करीब 50 लाख रुपये की इनामी राशि रखी गई है. सरकार की नीति है कि किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़े और पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाए."

पशुधन मेला शुरू (ETV Bharat)

हरियाणा की मुर्रा और साहीवाल नस्ल की खास पहचान: मंत्री ने कहा कि, "हरियाणा की मुर्रा और साहीवाल नस्ल की भैंसें देशभर में प्रसिद्ध हैं. दूध उत्पादन के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि पंजाब और राजस्थान पहले व दूसरे स्थान पर हैं. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को दूध उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पर लाना है."

41वां पशुधन मेला शुरू (ETV Bharat)

किसानों को बीमा और डेयरी प्रोत्साहन: उन्होंने बताया कि, "सरकार किसानों को पशु बीमा सुविधा के साथ-साथ डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले."

राहुल गांधी और विदेश नीति पर भी बोले मंत्री: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, एक समझदार नेता ऐसी बातें नहीं करता." वहीं अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि, "अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब यह समझ आ गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक और मित्र देश है."

पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग: कृषि मंत्री ने कहा कि, "भारत आतंकवाद को जन्म नहीं देता, बल्कि आतंकवाद को खत्म करता है, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान पर जितनी जल्दी प्रतिबंध लगाए, उतना ही बेहतर होगा."

ये रहे मौजूद: इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलोखेड़ी विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने की, जबकि पशुपालन विभाग के चेयरमैन धर्मवीर सिंह मिर्जापुर विशेष रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा पशुपालन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आए पशुपालक भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

ये भी पढ़ें:अंबाला में नेम प्लेट ने बदली सोच, खेड़ा गनी में पढ़ी-लिखी बच्चियों को मिल रहा सम्मान, बेटियों में बढ़ी शिक्षा की ललक