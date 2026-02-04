ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 41वां पशु मेला 6-8 फरवरी को, मेला ग्राउंड में तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप

मेला ग्राउंड में पशु प्रदर्शनी सह पशु मेला की तैयारी ( Etv Bharat )

विजेता किसानों को पुरस्कार में ट्रैक्टर और बुलेटः मेले में प्रथम तीन स्थान पर रहने वाले किसानों को ट्रैक्टर, बुलेट, दुग्ध उत्पादन से जुड़े उपकरण सहित अन्य कृषि औजार से श्रेणी के हिसाब से पुरस्कार दिए जाएंगे. मेले के संबंध में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मबीर मिर्जापुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि "आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की देशी और उन्नत पशु नस्लों को बढ़ावा देना है. मेले में हरियाणवी, गिर, साहीवाल, थारपारकर, राठी सहित स्थानीय नस्लों की गाय-भैंस के साथ-साथ भेड़, बकरी और अन्य पशु प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी."

कुरुक्षेत्रः स्थानीय मेला ग्राउंड में 6 फरवरी से तीन दिवसीय 41वां पशु प्रदर्शनी सह पशु मेला प्रारंभ होगा. मेले का समापन 8 फरवरी को होगा. 6 फरवरी को हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि 7 फरवरी को केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह शिरकत करेंगे. 8 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेले के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे. मेले का आयोजन हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में किया जायेगा.

कुरुक्षेत्र पशु मेला (Etv Bharat)

53 श्रेणियों में पशुओं की प्रतियोगिताओं का होगा आयोजनः पूरे हरियाणा से करीब 53 श्रेणियों में पशुओं की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. निदेशक धर्मबीर मिर्जापुर ने बताया कि "6 फरवरी को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि 7 फरवरी को केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन शिरकत करेंगे. 8 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मेले का समापन किया जाएगा."

कुरुक्षेत्र पशु मेला की तैयारी (Etv Bharat)

बाहरी पशुपालकों और किसानों के लिए मेले में निशुल्क व्यवस्थाः धर्मबीर मिर्जापुर ने कहा कि "पशुपालकों और किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा करीब 200 बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है. साथ ही बाहर से आने वाले पशुपालकों के लिए भोजन और ठहरने की भी पूरी व्यवस्था की गई है." उन्होंने कहा कि "इस प्रकार की प्रदर्शनी से पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिक पशुपालन की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है."

कुरुक्षेत्र पशु मेला 6-8 फरवरी को (Etv Bharat)

पशुपालन के क्षेत्र में नई दिशा दे रहा है हरियाणाः धर्मबीर मिर्जापुर ने गर्व के साथ कहा कि "आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की मुर्रा भैंस सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है. हरियाणा देश को पशुपालन के क्षेत्र में नई दिशा दे रहा है." उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की कि "जिनके पास अच्छे और उन्नत पशु हैं, वे अपने नजदीकी पशु अस्पताल में संपर्क कर समय रहते फॉर्म भरें और इस मेले में भाग लेकर लाभ उठाएं."