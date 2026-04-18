यूपी में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 41 हजार पेड़; 249 दुर्लभ प्रजातियां, पेड़ों की कराई गई मैपिंग

यूपी में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 41 हजार पेड़; 249 दुर्लभ प्रजातियां, पेड़ों की कराई गई मैपिंग
वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, अश्विनी देशवाल ने बताया कि छात्रों संग हर पेड़ की मैपिंग पर लोकेशन दर्ज करने का काम किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:07 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का सम्मान हासिल किया है. 1300 एकड़ में फैला बीएचयू अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिल्कुल अलग दिखाई देता है. बीएचयू में गर्मी के दिनों में भी काफी अच्छा रहता है. इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां हरियाली जबरदस्त है.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हॉर्टिकल्चर यूनिट (बागवानी ईकाई) ने एक साल की मेहनत के बाद यहां के पेड़ों को न सिर्फ गिनने का काम किया है, बल्कि हरियाली को लेकर काफी मेहनत के बाद इसकी पूरी डिजिटल डायरी भी तैयार कर दी है.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, अश्विनी देशवाल का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमने दो कार्य मुख्य रूप से किए हैं. पहला काम सघन वृक्षारोपण का है. यह कार्य हमने सबसे पहले इसलिए किया क्योंकि सड़कों के किनारे और जहां भी खाली जगह थी वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय को और हरा भरा करने के लिए उसे बेहतर बनाने का काम करना था.
उन्होंने बताया कि दो वर्षों के अंदर हमने 30 हजार नए पौधे लगाकर और बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश की है. इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साल के अंदर हमने यहां पर हरियाली की निगरानी और इसकी गणना की है.
उन्होंने बताया कि आज की तारीख में हमारे पास 41 हजार वृक्ष हैं, जो 249 अलग-अलग प्रजातियों के हैं. सबसे ज्यादा आम के पेड़ यहां पर मौजूद हैं. आम के पेड़ों में कुछ बीमारी आई है, जिसे रोकने का अब हम प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हम आने वाले सालों में इस परिसर को और भी हरा भरा बना पाएंगे.
उन्होंने बताया कि यह सभी के संयुक्त प्रयासों से हो पाया है. हमने कमेटी बनाई है, जिसे ट्री सेंसस (वृक्ष गणना) कमेटी नाम दिया है और वाइस चांसलर से इसकी मंजूरी लेकर हमने यहां के वरिष्ठ प्रोफेसर के नेतृत्व में 48 बच्चों को जिसमें एग्रीकल्चर बॉटनी के छात्र व शोध छात्रों संग हर पेड़ की मैपिंग पर लोकेशन दर्ज करने का काम किया है.
उन्होंने बताया कि हमने पूरा डाटा तैयार किया है. यह हमने बहुत बड़े लेवल पर काम किया है और पहली बार ऐसी गणना हुई है. हम इसकी एक बुक भी तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही लांच होगी. प्रोफेसर ने बताया कि यहां आम के पेड़ सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद अशोक, नीम, सागवान और चंदन के पेड़ हैं और बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ यहां पर लगे हुए हैं. इसके अलावा बहुत सारे मेडिकेटेड प्लांट यहां पर लगे हैं.
यह भी पढ़ें : आज काशी बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड; 1 घंटे में रोपे जाएंगे 3.16 लाख पौधे, CM रहेंगे मौजूद