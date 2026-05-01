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हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर आयोग की कड़ी नजर, 41अफसरों को एक्शन ऑब्जर्वर लगाया

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश भर में ऑब्जर्वरों की तैनाती कर दी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा सके. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश में सेवारत 41 IAS, IFS, HAS और HPFS अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सभी नियुक्त ऑब्जर्वरों को तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने और शिमला स्थित मुख्यालय से आवश्यक दिशा-निर्देश व दस्तावेज प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

आयोग ने पहले शहरी निकाय चुनावों के लिए नियुक्त कुछ ऑब्जर्वरों में बदलाव भी किया है. इसी क्रम में नगर परिषद बिलासपुर और नगर परिषद घुमारवीं के लिए पहले नियुक्त IAS रोहित जम्वाल की जगह अब HAS अधिकारी दीप्ति मंडोत्रा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस नई तैनाती के साथ ही प्रदेश में चुनावी तैयारियां और भी तेज हो गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुट गया है.

इनकी जगह सुनील को इलेक्शन ऑब्जर्वर लगाया

वहीं, नगर निगम पालमपुर, बैजनाथ और पालमपुर ब्लॉक चुनाव के लिए राम कुमार गौतम की जगह अब IAS सुनील शर्मा को ऑब्जर्वर लगाया गया. नगर परिषद कुल्लू, नगर परिषद मनाली, नगर पंचायत भुंतर, नग्गर ब्लॉक, कुल्लू ब्लॉक और भुंतर ब्लॉक के लिए IAS नीरज कुमार की जगह IAS राजीव कुमार को ऑब्जर्वर लगाया है. इसी तरह से नगर निगम सोलन, नगर पंचायत कंडाघाट, सोलन ब्लॉक, कंडाघाट ब्लॉक और धर्मपुर ब्लॉक के लिए अश्वनी कुमार की जगह दोरजे छैरिंग को ऑब्जर्वर लगाया है. इसी तरह, धर्मशाला नगर निगम, कांगड़ा नगर परिषद, धर्मशाला ब्लॉक, कांगड़ा और रेत ब्लॉक के लिए विनय सिंह की जगह IAS प्रदीप कुमार को ऑब्जर्वर बनाया है.

इन जिलों में ये इलेक्शन ऑब्जर्वर

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला बिलासपुर व घुमारवी ब्लॉक के लिए IAS रोहित जम्वाल, श्रीनैना देवी व झंडुता ब्लॉक के लिए HPFS सुकल्प कुमार शर्मा को इलेक्शन आब्जर्वर नियुक्त किया है. इसी तरह से चंबा जिला में मेहला व चंबा ब्लॉक लिए IFS डॉ. पाटिल नितिन कुंडलिक, तीसा व सलूणी ब्लॉक के लिए IFS रघुराम, पांगी के लिए IFS राजेश कुमार शर्मा, भटियात के लिए HAS विनय धीमान, भरमौर के लिए HAS कुलविंदर सिंह राणा को जिम्मा सौंपा गया है.

वहीं हमीरपुर जिला के सुजानपुर, नादौन और हमीरपुर ब्लॉक के लिए IAS शुभकरण सिंह, भोरंज बिछड़ी व बमसन के लिए HPFS जगदीश गौतम इलेक्शन ऑब्जर्वर का दायित्व सौंपा गया है. कांगड़ा जिला के धर्मशाला, कांगड़ा व रेत ब्लॉक के लिए IAS विनय सिंह, बैजनाथ व पालमपुर IAS राम कुमार गौतम, इंदौरा, नूरपूर व फतेहपुर के लिए IFS दिनेश शर्मा, देहरा, परागपुर, सुरानी व नगरोटा सूरिया ब्लॉक के लिए HAS अनुपम कुमार, नगरोटा बगवां, सुलह व बड़ोह ब्लॉक के लिए HPFS अजय कुमार, लंबागांव, भवारना व पंचरुखी ब्लॉक के लिए HPFS नरेश कुमार इलेक्शन ऑब्जर्वर का जिम्मा संभालेंगे.