लखनऊ के लोगों को बड़ी राहत; इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शादी समारोह के 41 बुकिंग बहाल
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के लिए एलडीए ने निरस्त की थीं 21 से 30 नवम्बर तक की बुकिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान
लखनऊ : गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में शादी समारोह की बुकिंग अब निरस्त नहीं होंगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता को रही समस्या का संज्ञान लिया है. सीएम के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 21 से 30 नवम्बर के मध्य आईजीपी की उन सभी बुकिंग को बहाल कर दिया है, जिन्हें पूर्व में इन्वेस्ट यूपी के कहने पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के लिए निरस्त किया गया था.
गौरतलब है कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा 3 नवम्बर, 2025 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र भेजा गया था. जिसमें ‘ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0’ के आयोजन के लिए 21 से 30 नवम्बर 2025 तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परिसर को इन्वेस्ट यूपी के नाम पर बुक करने का अनुरोध किया था. इस अवधि में सभी बुकिंग को निरस्त करते हुए परिसर को 10 दिनों के लिए इन्वेस्ट यूपी के नाम पर बुकिंग कर दी गई थी. इसके चलते पूर्व में विवाह समारोह आदि के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के विभिन्न हॉल एवं लॉन की बुकिंग करा चुके परिवार असमंजस में पड़ गये थे.
कई परिवार शादी के कार्ड तक वितरित कर चुके थे और सहालग में इतनी जल्दी दूसरी जगह होटल, गेस्ट हाउस, लॉन आदि बुक करना संभव नहीं हो पा रहा था. बुकिंग कराने वाले लोगों के साथ ही टेंट, लाइट, डेकोरेटर और कैटर्स से जुड़े व्यापारी भी संकट में पड़ गये थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता व व्यापारियों की इस समस्या का त्वरित संज्ञान लिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण व इन्वेस्ट यूपी को तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिये.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5.0 के लिए 21 से 30 नवम्बर के मध्य पूर्व में निरस्त की गयीं सभी 41 बुकिंग को बहाल कर दिया गया है. अब विवाह समारोह आदि के लिए बुकिंग कराने वाले लोग निर्धारित तारीखों पर आईजीपी में अपने आयोजन कर सकेंगे. इन्वेस्ट यूपी से पत्र भी प्राप्त हो गया है, जिसके मुताबिक आईजीपी की बुकिंग की आवश्यकता नहीं है.
आईजीपी में पूर्व में निरस्त की गयी सभी बुकिंग को बहाल कर दिया गया है. लोग अपनी निर्धारित तिथियों पर प्रतिष्ठान में समारोह आयोजित कर सकेंगे. जिन लोगों ने अपने स्तर से बुकिंग कैंसिल करा दी थी, उन्हें पुनः उसी तिथि पर हॉल/लॉन बुक कराने का विकल्प दिया जाएगा. इसके लिए कोई अन्यत्र शुल्क नहीं लिया जाएगा. प्राधिकरण की तरफ से सभी को सूचना भेजी जा रही है.
