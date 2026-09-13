भगवान देवनारायण के जयकारों से गूंजी छोटी काशी, 261 ध्वज थामे पदयात्री रहे आकर्षण
शहर में करीब 51 स्थानों पर गुर्जर समाज के गणमान्य लोगों और परिवारों की ओर से पदयात्रियों का स्वागत किया गया.
Published : September 13, 2026 at 8:43 PM IST
जयपुर: हाथों में ध्वज और जुबां पर भगवान देवनारायण के जयकारों के साथ श्रद्धालु देवधाम जोधपुरिया की ओर रवाना हुए. भगवान देवनारायण के जयकारों और 261 ध्वजों के साथ रविवार को देवधाम जोधपुरिया के लिए 40वीं पदयात्रा रवाना हुई. पदयात्रा में राजस्थान के अलग-अलग जिलों सहित दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. आयोजकों के अनुसार पदयात्रा में करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु शामिल हुए. यात्रा के दौरान पूरा मार्ग भगवान देवनारायण के जयकारों से गूंज उठा.
261 ध्वजों की आरती के बाद रवाना हुई पदयात्रा : श्री देवनारायण जन कल्याण संस्थान राजस्थान की ओर से आयोजित पदयात्रा रवाना होने से पहले 261 ध्वजों की विधिवत पूजा और आरती की गई. पापड़ वाले हनुमानजी मंदिर के महंत संत रामसेवक दासजी महाराज और हवामहल विधायक एवं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष बालमुकुंदाचार्य ने 261 ध्वजों की आरती उतारी. इसके बाद श्रद्धालुओं को तिलक कर पदयात्रा को रवाना किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में देवनारायणजी के ध्वज लेकर यात्रा में शामिल हुए. ध्वजों की कतार पदयात्रा के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र रही.
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कई जिलों और दिल्ली से पहुंचे समाजबंधु : पदयात्रा में जयपुर के अलावा राजस्थान के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु पहुंचे. कोटपूतली, अलवर, नीमकाथाना, सीकर, जमवारामगढ़, पावटा और चंदवाजी सहित कई क्षेत्रों से समाजबंधु पदयात्रा में शामिल हुए. दिल्ली से भी श्रद्धालु यात्रा में पहुंचे. आयोजकों के मुताबिक अलग-अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण पदयात्रा का स्वरूप इस बार और व्यापक नजर आया. पुरानी बस्ती स्थित मंदिर श्री देवनारायण जी से रवाना होने के बाद पदयात्रा शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होकर गुजरी. यात्रा गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर और लूनियावास पहुंची.
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51 स्थानों पर यात्रा का स्वागत : पदयात्रा के दौरान जयपुर शहर में करीब 51 स्थानों पर गुर्जर समाज के गणमान्य लोगों और परिवारों की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया. कई जगह स्वागत के दौरान पुष्प वर्षा की गई. श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई. पदयात्रा मार्ग पर समाज के लोगों की ओर से सेवा शिविर लगाए गए, जहां यात्रियों को जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. वहीं पदयात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बैंड की भी व्यवस्था की गई. यात्रा के दौरान धार्मिक गीतों और जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ आगे बढ़ते नजर आए. कई
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गोनेर में रात्रि विश्राम, इसके बाद जोधपुरिया पहुंचेगी यात्रा : जयपुर शहर से होकर गुजरने के बाद पदयात्रा लूनियावास होते हुए गोनेर पहुंची. यहां स्थित देवनारायण मंदिर में श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई. रात्रि विश्राम के बाद पदयात्रा आगे देवधाम जोधपुरिया के लिए रवाना होगी. यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चाकसू और निवाई के समीप स्थित देवधाम जोधपुरिया पहुंचेगी, जहां पदयात्रा का समापन होगा.