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24 घंटे के लिए बिहार में बंद रहेंगी दवा दुकानें, जानें इमरजेंसी में कहां ले सकते हैं मेडिसिन?

20 मई को बिहार की लगभग 40000 दवा दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि इमरजेंसी में नर्सिंग होम संचालकों के मेडिकल शॉप खुले रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

medicine shops Strike
मेडिकल दुकान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 8:56 PM IST

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पटना : ऑनलाइन कंपनियों की ओर से दवा की डोर-टू-डोर सप्लाई के खिलाफ देशभर की दवा दुकान 20 मई 2026 को एकदिवसीय बंदी पर रहेंगे. इस संबंध में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने बताया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के कॉल पर बिहार ने पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने इस संबंध में सोमवार को पटना के दवा के होलसेल मंडी गोविंद मित्रा रोड में एसोसिएशन के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बंदी का समर्थन दिया.

''19 मई की रात 12:00 बजे से 20 मई 2026 की रात 12:00 तक 24 घंटे के लिए राज्य के सभी 40000 से अधिक दवा दुकानें बंद रहेंगी. भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर हम लोग 20 मई को देशभर की दवा दुकानों को बंद रखने का कॉल दिए हैं.''- प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

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प्रसन्न कुमार सिंह (ETV Bharat)

ऑनलाइन कंपनियों पर लगाया गंभीर आरोप : बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मूल्य पर सही दवाओं की आपूर्ति हो, यह वह लोग चाहते हैं. लेकिन दवाओं के इस महत्वपूर्ण व्यापार में ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली, डुप्लीकेट और अवैध दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से कर रही हैं. इससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है. इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है.

'ई-फार्मेसी प्लेटफार्म के लिए कोई नियम नहीं' : प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि जो दवा दुकानदार हैं उनके लिए दवा की आपूर्ति करने से संबंधित विभिन्न विभागीय निर्देशों को पालन करना पड़ता है, जबकि ई फार्मेसी प्लेटफार्म नियमों की शिथिलता का लाभ उठा रहे हैं. एक दवा दुकानदार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अनुभवी फार्मासिस्टों की देखरेख में ही दवाओं को देता है. जबकि ऑनलाइन में बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्टर के फर्जी प्रिसक्रिप्शन के इस्तेमाल पर दवा का वितरण किया जा रहा है.

''आज एआई से डॉक्टर के फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बन जा रहे हैं. इसके अलावा प्रतिबंध और नारकोटिक्स के शेड्यूल h1 की दवा की आपूर्ति भी ऑनलाइन मोड में की जा रही है.''- प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

'शरीर से खिलवाड़ कर रहे लोग' : प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन में कई बार लोग अधिक एंटीबायोटिक ले लेते हैं जिसका रिटर्निंग नहीं होता है और एक बीमारी में जो एंटीबायोटिक काम करेगा वही दूसरी बीमारी में काम करे, जरूरी नहीं. ऐसे में लोग बचे हुए एंटीबायोटिक को दूसरे बीमारी में खाकर खुद को बीमार कर रहे हैं और शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं. दवा दुकान पर काट कर भी दवा दी जाती है जबकि ऑनलाइन में पूरा पत्ता दिया जाता है. अगर दवा बच जाता है तो उसे रिटर्न भी नहीं लिया जाता.

प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ई फार्मेसी के कारण छोटे केमिस्ट का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है. इनके लिए कोई नियम नहीं होने के कारण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा काम हो गई है. उन्होंने कहा कि जब दावों के मूल्य और मार्जिन को भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है जिसमें रिटेलर को 20% और होलसेलर को अधिकतम 10% का मार्जन होता है जिसमें उसकी पूंजी रखरखाव और स्टाफ का पैसा शामिल होता है. लेकिन यह दवा कंपनियां ई फार्मेसी पर कैसे 40% से 50% छूट पर दवा उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिए बड़ी कंपनियां अपना पैसा जला रही है ताकि लोगों की जब निर्भरता हो जाए तो एक छत्र राज कर सकें.

'SC के आदेश का पालन नहीं' : प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ई फार्मेसी को लेकर आदेश दिए हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है. कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को देखते हुए 26 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सहूलियत से दवाओं की आपूर्ति के लिए G.S.R 220(E) अधिसूचना जारी किया था. लेकिन स्थिति ठीक होने के बाद भी ना तो इसे वापस लिया गया ना हीं इसमें कोई संशोधन किया गया है.

''हम ई-फार्मेसी के खिलाफ नहीं है लेकिन उनके लिए भी नियम होने चाहिए क्योंकि ई-फार्मेसी पर अवैध दवाओं की बिक्री हो रही है. कई लड़कियां प्रिस्क्रिप्शन जेनरेट कर अबॉर्शन की दवा तक मंगा ले रही हैं जो उनके स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है.''- प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

40000 से अधिक दवा दुकानें बंद रहेंगी : प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को देशभर की लगभग 12.50 लाख दावा दुकानें और राज्य की 40000 से अधिक दवा दुकानें बंद रहेंगी. पटना में लगभग 7000 दवा दुकानें बंद रहेंगी. आपात स्थिति के लिए नर्सिंग होम और अस्पतालों के आसपास स्थित मेडिकल दुकान खुले रहेंगे. प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है और संगठन के महासचिव का भी नंबर दे दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में जरूरी दवाओं की आपूर्ति कराई जा सके.

''उस दिन होलसेल मंडी पूरी तरह से बंद रहेगा और सभी सीएनएफ बंद रहेंगे. ऐसे में भगवान ना करे हो लेकिन कोई दुर्घटना होती है और जरूरी दवा दुकान पर नहीं मिलती है तो होलसेल मंडी से संगठन की ओर से वह दवा 1 से 2 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.''- प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

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