कानपुर में रोजाना दोगुनी बढ़ी LPG सिलेंडर की बुकिंग; फूड इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर
DSO राकेश कुमार ने बताया कि LPG सिलेंडर की आपूर्ति समय से हो रही है. कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर अभी दिक्कतें हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 11:52 AM IST
कानपुर: सामान्य दिनों में शहर में करीब 20-25 हजार LPG सिलेंडर की बुकिंग होती थी. लेकिन गैस संकट बढ़ने के बाद अब एक दिन में 35-40 हजार LPG सिलेंडर की बुकिंग हो रही है. इससे एजेंसी संचालक भी परेशान हो गए हैं.
कानपुर के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की कमी की वजह से अब 20 प्रतिशत उत्पादन ठप हो चुका है. यही कारण है कि उद्यमियों को सप्ताह में दो दिनों के लिए अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही हैं.
कानपुर के प्रमुख बाजारों- गुमटी नंबर-5, आर्यनगर, स्वरुप नगर, काकादेव, गोविंद नगर, किदवई नगर समेत अन्य स्थानों पर गैस की किल्लत होने से ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं. इनमें तमाम स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हैं.
कानपुर में DSO राकेश कुमार ने बताया कि घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति समय से कराई जा रही है. कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर अभी दिक्कतें हैं, जिनका जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा.
काम करना मुश्किल: IIA कानपुर चैप्टर के महामंत्री हर्षल अग्रवाल ने बताया कि गैस की किल्लत का सबसे अधिक असर फैब्रिकेशन समेत अन्य इंडस्ट्री पर पड़ रहा है. रात की शिफ्ट में काम पूरी तरह से बंद हो चुका है. आने वाले दिनों में अगर स्थितियां ठीक न हुईं तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
20 प्रतिशत गैस कटौती: IIA के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवीन खन्ना ने बताया कि फूड इंडस्ट्री से जुड़ी अधिकतर इकाइयों में सीयूजीएल से गैस सप्लाई है. लेकिन उनके यहां से कुछ दिनों पहले ही मैसेज आ गया था कि वह टोटल सप्लाई में 20 प्रतिशत कटौती करेंगे. अब अगर वहां कटौती होगी, तो उसका असर हमारे उद्योगों पर पड़ेगा. इसलिए फूड इंडस्ट्री संचालकों ने फैसला किया है, वह सप्ताह में दो दिनों तक अपनी यूनिट बंद रखेंगे.
ज्यादा बुकिंग से समस्या: LPG गैस वितरक संघ के अध्यक्ष भारतीश मिश्र ने बताया कि पैनिक बुकिंग के चलते गैस की किल्लत सभी के सामने है. सामान्य दिनों में उपभोक्ता जब बुकिंग कराते थे, तब समस्याएं नहीं थीं. अब एक दिन में 35 से 40 हजार गैस सिलेंडर्स की बुकिंग हो रही हैं. इस वजह से दिक्कतें सभी के सामने हैं. हालांकि, सभी एजेंसी संचालक कोशिश कर रहे हैं, कि समय से गैस सिलेंडर की सप्लाई हो जाए.
काम छोड़कर सुबह गैस लेने पहुंच रहे लोग: शहर में अलग-अलग स्थानों पर गैस संकट को देखते हुए अलग-अलग नजारे भी दिख रहे हैं. लोग रोजमर्रा के काम को छोड़कर सुबह से गैस लेने पहुंच जा रहे हैं.
शास्त्री नगर निवासी माला मिश्रा ने कहा कि वैसे तो रोज सुबह नाती को स्कूल छोड़ने जाते थे. पर, अब गैस सिलेंडर के लिए दो दिनों से लाइन में लगानी पड़ रही है. गुमटी नंबर पांच निवासी मोहित सिंह ने कहा कि रविवार दोपहर को गैस बुक कराई थी. पर अभी तक सिलेंडर मिला नहीं है.
गैस के लिए तेज चटक धूप में लाइन लगानी पड़ रही है. पांडु नगर निवासी आशीष शुक्ला ने कहा कि अभी तक जो कॉमर्शियल सिलेंडर था, उससे दुकान का काम चल गया. अब चार-पांच दिनों के लिए दुकाने बंद करने का फैसला किया है.
हजार से अधिक शिकायतें पहुंची: गैस सिलेंडर संकट को लेकर डीएम ने कानपुर में जो कंट्रोल रूम तैयार कराया है, उसमें रोजाना शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है. सोमवार दोपहर तक 1000 से अधिक शिकायतें कंट्रोल रूम में पहुंच गई थीं.
DSO राकेश कुमार ने कहा कि अधिकतर शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है. लोगों को गैस मिलने पर जहां दिक्कतें हो रही हैं, उनका समाधान करा रहे हैं.
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