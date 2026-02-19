ETV Bharat / state

बिहार में ये कैसी शराबबंदी! होली में हजारों लीटर शराब छलकाने की थी तैयारी.. तभी..

मुजफ्फरपुर: बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शराब तस्करी की खबरें सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर से बड़ा मामला सामने आया है. होली पर लगभग 20 हजार लीटर शराब तैयार करने की योजना थी, जिसे नाकाम किया गया है. अवैध शराब कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए उत्पाद विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्प्रिट माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. शराब बनाने के लिए लाई गई करीब 4000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

शराबबंदी वाले बिहार में बड़ी कार्रवाई: इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. बरामद स्प्रिट यूरिया के जार में भरकर लाई जा रही थी. इस कार्रवाई से स्प्रिट माफियाओं में हड़कंप मच गया है. दरअसल, उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में स्प्रिट की खेप लाई गई है.

शराबबंदी वाले बिहार में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

4000 लीटर स्प्रिट जब्त : सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने हथौड़ी थाना क्षेत्र के गरहा चौक पर छापेमारी की. हालांकि, कार्रवाई से पहले तस्करों ने स्प्रिट की खेप को अलग-अलग स्थानों पर उतार दिया था. छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक टेंपो से यूरिया के जार में लोड 40 जार स्प्रिट बरामद की और मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है.

मौके से तस्कर गिरफ्तार: इसके बाद जब्त टेंपो और गिरफ्तार तस्कर को रामपुर हरि थाना लाया गया. तस्कर की निशानदेही पर उत्पाद विभाग की टीम गरहा थाना क्षेत्र के कफेन गांव में छापेमारी के लिए पहुंची. इसी बीच, गरहा थाना की पुलिस पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी और वहां से यूरिया के जार में रखी गई 131 जार स्प्रिट बरामद कर ली गई.