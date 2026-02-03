ETV Bharat / state

56 दिन में लोन न मिला तो कहीं के नहीं रहेंगे! Gorakhpur के बैंकों की अनदेखी से 400 युवाओं की नींद हराम

गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक लोन अप्लाई करने वालों के लिए डीएम दीपक मीणा ने बैंकों को निर्देश दिए हैं.

YOUTH ENTREPRENEUR SCHEME
गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक लोन अप्लाई करने वालों ने सुनाया दुखड़ा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:11 PM IST

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के युवा स्व रोजगार कर अपने पैरों पर खड़े हों. आत्मनिर्भर बने. रोजगार सृजन करें. ऐसी मंशा के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है. इसके भीतर युवाओं को उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से बैंक लोन उपलब्ध कराते हैं. जिससे वह अपना उद्योग स्थापित कर सकें. आरोप है कि जिले में 400 ऐसे युवा हैं, जिनकी फाइल पर बैंक, लोन नहीं दे रहे हैं.

पीड़ितों का कहना है कि उनकी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी है, फिर भी लोने पास नहीं हो रहा है. ये लोग बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही युवाओं को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं यह वित्तीय वर्ष बीत जाएगा और उन्हें लोन नहीं मिलेगा तो फिर उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा.

उन्होंने अपनी आप बीती सक्षम अधिकारियों तक भी पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कुछ भी न होने से वो निराश हैं. वह कहते हैं कि उनकी फाइल और प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, फिर भी लोन, बैंक के कर्मचारी-अधिकारी अटका रखे हैं.

उधर इस बात की जानकारी कुछ आवेदकों ने डीएम गोरखपुर दीपक मीणा तक भी पहुँचाई है. जिसके बाद डीएम ने लीड बैंक के अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक कर, लक्ष्य से पीछे चल रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के हाल जाना तो, 2200 के मुकाबले 1821 प्रकरण निपटने पर डीएम ने सख्त लहजे में बैंक अधिकारियों लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि गोरखपुर में कुल 411 बैंक शाखाएं हैं. जिस भी बैंक क्षेत्र की फाइल होगी, उसे ही लोन देना होगा.

डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सरकार की प्राथमिक योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की बैंक स्तर पर त्वरित जांच कर उन्हें शीघ्र स्वीकृत किया जाए और पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए. बैठक में लीड बैंक नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

डीएम ने बैंकों को आपसी समन्वय बढ़ाने, नियमित समीक्षा करने और फील्ड स्तर पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही यह भी कहा कि जिन शाखाओं की प्रगति लगातार कमजोर पाई जाएगी. उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी.

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि बैंक अधिकारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़े आवेदकों को सही जानकारी दें, ताकि योग्य युवा योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकें.

उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर प्रभावी रूप से दिखनी चाहिए. डीएम ने पीड़ित आवेदकों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बैंक अधिकारियों से दो टूक कहा कि जनपद स्तर पर, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी. लक्ष्य पूरा न करने वाले बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इस योजना से लोन पाकर उद्योग लगाने की मंशा पालने वाले प्रमोद, संतोष (नाम बदला हुआ) समेत कई ऐसे आवेदक हैं, जो नाम छापने से मना करते हुए बताया कि इस योजना के तहत हमें अपना उद्यम शुरू करने के लिए ₹500000 तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता, जो अभी तक नहीं मिला है.

गौर करें तो इस योजना में 10वीं और 12वीं पास हुआ ही आवेदन कर सकता है और प्रशिक्षण के बाद अपना उद्योग स्थापित कर सकता है. लोन के लिए उन्हें कोई गारंटी भी देने की जरूरत नहीं है. इस तरह से जो प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना तैयार होगी, उस पर 10% सब्सिडी भी मिलेगी. इसके लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए.

पीड़ितों ने बताया कि वो लोग पात्रता की शर्ते पूरी कर रहे हैं. शैक्षिक योग्यता के साथ कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र भी ये लोग प्रोजेक्ट में लगाए हैं, फिर भी उन्हें लोन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है.

इन लोगों का कहना है कि यदि इस वित्तीय वर्ष में दो माह बीतने को बचा है और लोन स्वीकृत नहीं हुआ, तो कहीं के नहीं रहेंगे.

