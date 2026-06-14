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Special : सांगानेर की धड़कन है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हर घर में बसती है रंगों और हुनर की दुनिया

लकड़ी के सांचों से कपड़े पर उकेरी जाती है कला, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर पूरी दुनिया में मशहूर. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...

सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग
सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 2:58 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर से सटे ऐतिहासिक कस्बे सांगानेर की पहचान केवल उसके प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत से ही नहीं, बल्कि विश्व विख्यात सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी है. 16वीं शताब्दी की यह कला आज भी यहां की गलियों, घरों और कारखाने में जीवित है. लकड़ी के बारीक नक्काशीदार सांचों से कपड़ों पर हाथों से की जाने वाली छपाई ने सांगानेर को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाई है.

जयपुर बसने से भी पहले सांगानेर की थी पहचान : दरअसल, सांगानेर कस्बा जयपुर बसने से भी पहले का है. आमेर के कच्छवाहा शासकों ने कपड़ों पर हाथों से छपाई करने वाले कारीगरों को सांगानेर कस्बे में बसाया था, तब यहां की अनुकूल जलवायु, स्वच्छ जल स्रोतों और स्थानीय संसाधनों ने ब्लॉक प्रिंटिंग कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 18वीं और 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा तब सांगानेरी प्रिंट की मांग यूरोप के बाजारों तक पहुंच गई थी.

सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के कारीगरों से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

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मशीनों के दौर में भी हाथ से छपाई : आज आधुनिक दौर में जब कपड़ों पर मशीनों से छपाई का काम होता है तब भी सांगानेर कस्बे में हैंड ब्लॉक के जरिए ही कपड़ों पर पारंपरिक तरीके से ही छपाई की जाती है. सांगानेर कस्बे में छीपा समाज के लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और आज भी अपनी विरासत को संजोए हुए हैं. कपड़े पर सटीकता और सफाई के साथ छपाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सांगानेर के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को साधे हुए हैं.

विरासत के बारे में जानें
विरासत के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

कपड़ा फट जाएगा, लेकिन छपाई नहीं हटेगी : सांगानेरी प्रिंट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मजबूती और टिकाऊपन है. स्थानीय कारीगरों का कहना है कि कपड़ा समय के साथ गलकर फट सकता है, लेकिन इस पर हाथ से की गई छपाई कभी नहीं मिटती है. सांगानेरी प्रिंट से जुड़े कारीगर शाहरुख बताते हैं कि मुख्य रूप से कॉटन, मलमल के कपड़ों पर छपाई की जाती है. हालांकि, पॉलिएस्टर, टेरीकॉट अन्य कपड़ों पर प्रिंटिंग होती है, लेकिन बाजार में सबसे अधिक मांग कॉटन और मलमल की रहती है.

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कैसे होती है हैंड ब्लॉक प्रिटिंग (1)
कैसे होती है हैंड ब्लॉक प्रिटिंग (ETV Bharat GFX)
कैसे होती है हैंड ब्लॉक प्रिटिंग (2)
कैसे होती है हैंड ब्लॉक प्रिटिंग (ETV Bharat GFX)

सांगानेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग : कारीगर शाहरुख के अनुसार सांगानेर की लगभग 80 फीट प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है. यहां लगभग 90% काम आज भी पारंपरिक हैंड ब्लॉक तरीके से किया जाता है. करीब 70 फीसदी आबादी प्रिंटिंग के काम से जुड़ी हुई है, जबकि 20 फीसदी आबादी ऐसी है जो सिलाई और धुलाई के काम से जुड़ी हुई है. सांगानेर कस्बे में यह काम पीढ़ियों से हो रहा है और आज भी नई पीढ़ी भी इस काम को कर रही है.

दुनिया के कई देशों से डिमांड : शाहरुख का कहना है कि सांगानेरी प्रिंट की मांग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित कई देशों में यहां तैयार होने वाले कपड़ों की अच्छी मांग है. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य महानगरों से भी लगातार डिमांड आती है. कई व्यापारी बाहर से सादा कपड़े मंगवाकर सांगानेर में उसकी छपाई करवाते हैं. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े कारीगर कई बड़ी कंपनियों के लिए माल तैयार करते हैं, जबकि अनेक लोग अपना खुद का ब्रांड और उत्पाद बाजार में बेचते हैं.

शीशम की लकड़ी से बने होते हैं छपाई के सांचे
शीशम की लकड़ी से बने होते हैं छपाई के सांचे (ETV Bharat Jaipur)

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हर घर में चलता है छपाई और सिलाई का काम : हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े राहुल बताते हैं कि पुराने सांगानेर कस्बे में शायद ही कोई कोई मोहल्ला हो, जहां इस उद्योग से जुड़े लोग नहीं रहते हों. बाहर से देखने पर साधारण घर नजर आते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर कहीं छपाई का काम चला दिखाई देता है तो कहीं कपड़ों की कटिंग और सिलाई होती रहती है. राहुल के मुताबिक लगभग 70% से ज्यादा लोग सीधे तौर पर छपाई के काम से जुड़े हुए हैं और 20% लोग सिलाई, कटिंग परिधानों के निर्माण में काम करते हैं.

शीशम की लकड़ी से बने होते हैं छपाई के सांचे : हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में काम आने वाले सांचे शीशम की लकड़ी के बने होते हैं, जिनपर बारीक नक्काशी की हुई होती है. उनमें फूल पत्तियां, बेल बूटे, पशु-पक्षी, पारंपरिक आकृतियों और आधुनिक डिजाइन के सांचे होते हैं. व्यापारी और फैशन डिजाइनर की मांग के अनुसार डिजाइन चुने जाते हैं. इस आधार पर कपड़ों पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जाती है.

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क्या है खासियत
क्या है खासियत (ETV Bharat GFX)

सटीक होती है प्रिंटिंग : कारीगर शाहरुख और राहुल का कहना है कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की विशेषता यह होती है कि हाथ से होने के बावजूद भी कपड़े पर कहीं कोई दाग नहीं लगता है. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के कारीगर इतने कुशल होते हैं कि वो कपड़े पर रत्ती भर भी सांचा इधर-उधर नहीं लगाते हैं और सटीक और पूरी कुशलता के साथ प्रिंट करते हैं. हालांकि, सालों की मेहनत के बाद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में इस तरह की कुशल कारीगर तैयार होते हैं.

प्राकृतिक रंगों का होता है इस्तेमाल : हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इसमें हर्बल कलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. कारीगर राहुल का कहना है कि कई रंगों को मिलाकर एक रंग तैयार किया जाता है. कई रंग ऐसे होते हैं, जिन्हें उबालकर तैयार किया जाता है. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग केवल सूखने में 15 से 20 मिनट का समय लेती है. इसके बाद पक्का कलर चढ़ जाता है.

साड़ी पर छपाई करते कारीगर
साड़ी पर छपाई करते कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

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धुलाई के बाद रंग बदलता है कपड़ा : कारीगर राहुल का कहना है कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की एक और विशेषता यह भी है कि छपाई के समय कपड़े पर जो रंग दिखाई देता है वो अंतिम रंग नहीं होता है. धुलाई और प्रसंस्करण के बाद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का वास्तविक स्वरूप सामने आता है. यही कारण है कि रंगों की तैयारी और उनका संतुलन इस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. कारीगरों का दावा है कि कपड़ा फट जाएगा, लेकिन कलर नहीं हटेगा.

हाथों से करते हैं छपाई
हाथों से करते हैं छपाई (ETV Bharat Jaipur)

दुनिया भर में चमक रहा है सांगानेर का नाम : राजस्थान के सांस्कृतिक पहचान सांगानेरी प्रिंट आज फैशन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. पारंपरिक परिधान से लेकर आधुनिक परिधानों, गृह सज्जा सामग्री और निर्यात बाजार तक इसकी पहुंच है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी सांगानेरी प्रिंट के गमछे और वस्तुओं का उपयोग करते दिखाई देते हैं. सदियों पुरानी यह कला आज भी हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बनी हुई है. लकड़ी के सांचों, रंगों और कारीगरों के कुशल हाथों में छपाई केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत है, जो हर छाप के साथ अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा रही है.

Last Updated : June 14, 2026 at 2:58 PM IST

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