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मेवाड़ की अनोखी गवरी परंपरा: 40 दिन तक नंगे पैर रहना, जमीन पर सोना, एक समय सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन ऐसी है गवरी की तपस्या

40 दिन तक होती है अनूठी आस्था: स्थानीय निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि गवरी शुरू होते ही मेवाड़ के गांवों में अगले करीब 40 दिनों तक मांदल की थाप और लोकगीतों की आवाज सुनाई देती है. प्रमुख प्रसंगों में भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का विशेष महत्व है. राया को शिव का रूप माना जाता है, जबकि बुढ़िया का पात्र भस्मासुर से जोड़ा जाता है. कलाकार संवाद, नृत्य और अभिनय से कथा आगे बढ़ाते हैं. खासियत है कि इसमें केवल धार्मिक कथाएं नहीं, अलग-अलग खेलों में तत्कालीन समाज, रिश्तों, व्यवहार और सामाजिक विसंगतियों की झलक भी मिलती है, इसलिए गवरी को मनोरंजन के साथ सामाजिक संवाद का माध्यम भी माना जाता है.

मां गौरज्या के मायके आने की मान्यता: गवरी को लेकर भील समाज में गहरी आस्था है. इतिहासकार डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू के अनुसार गवरी को सिर्फ लोकनाट्य या नृत्य के रूप में देखना इसके मूल स्वरूप को सीमित कर देना होगा. यह भील समाज की मां पार्वती यानी गौरज्या के प्रति भक्ति और साधना से जुड़ी परंपरा है. मान्यता है कि सावन के बाद मां पार्वती अपने मायके यानी मेवाड़ आती हैं. भील समाज उन्हें बहन और बेटी के रूप में मानता है. इसी भाव से गांवों में गवरी खेली जाती है. करीब सवा महीने तक चलने वाले आयोजन में कलाकार अलग-अलग पौराणिक और सामाजिक प्रसंगों को खेल के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

उदयपुर: 40 दिन तक नंगे पैर रहना, जमीन पर सोना, एक समय सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन... यह किसी तपस्या का वर्णन नहीं, बल्कि मेवाड़ की अनोखी गवरी परंपरा का हिस्सा है. मां पार्वती के रूप 'गौरज्या' की आराधना से शुरू होने वाला यह अनुष्ठान अगले सवा महीने तक मेवाड़ की लोक संस्कृति को खास रंगत देगा. करीब 400 साल पुरानी यह परंपरा इस बार तय समय से थोड़ा पहले शुरू हुई. पंचक के चलते कई गांवों में रक्षाबंधन के अगले दिन गवरी शुरू करने की परंपरा में बदलाव करना पड़ा. इसी बदलाव के बीच बेदला गांव में गवरी का अखाड़ा जमा और मां गौरज्या के सामने कलाकारों ने साधना शुरू की.

आसान नहीं है गवरी खेलना: गवरी में शामिल होना केवल मंच पर कुछ घंटे अभिनय करना नहीं है, कलाकारों को करीब 40 दिनों तक कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है. गवरी खेलने वाले कलाकार नंगे पैर रहते हैं, कई परंपराओं में बिस्तर त्याग कर जमीन पर सोने का नियम है. जीवन पूरी तरह संयमित रहता है, दिन में एक बार सात्विक भोजन, मांस-मदिरा के साथ प्याज-लहसुन से भी दूरी रखी जाती है. इन नियमों का पालन करते हुए कलाकार टोली के साथ गांव-गांव घूमते हैं. अपने गांव के अलावा उन गांवों में भी पहुंचते हैं जहां बहन-बेटियों का विवाह हुआ है. वहां गवरी खेलना, रिश्तों को भी जोड़ता है. मेजबान गांव स्वागत करता है और भोजन सहित व्यवस्थाएं करता है.

मेवाड़ की अनोखी परंपरा (ETV Bharat Udaipur)

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गवरी में महिला पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं : कलाकार सोहनलाल ने बताया कि गवरी की अलग पहचान इसके पात्र हैं. इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, महिला पात्रों का अभिनय भी पुरुष कलाकार ही करते हैं. पारंपरिक वस्त्र पहनकर गौरज्या सहित स्त्री पात्रों की भूमिका निभाते हैं. गौरज्या का पात्र विशेष महत्व रखता है. मां गौरज्या के सामने प्रस्तुति शुरू होती है और पूरा आयोजन धार्मिक भाव से आगे बढ़ता है.

सात साल बाद बेदला में लौटी गवरी: उदयपुर के निकट बेदला गांव में इस बार यह आयोजन हो रहा है. यहां करीब सात साल बाद गवरी खेली जा रही है, इसलिए कलाकारों और ग्रामीणों में उत्साह है. रक्षाबंधन के दिन ही अखाड़ा सजना भी खास बात रही, आमतौर पर रक्षाबंधन के अगले दिन यानी ठंडी राखी के बाद शुरुआत होती है, लेकिन पंचक के कारण परंपरागत समय में बदलाव हुआ, फिर भी आस्था और विधि में कोई कमी नहीं आने दी गई.

गवरी के लिए तैयार होते कलाकार (ETV Bharat Udaipur)

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गड़ावण से शुरुआत वळावण पर विदाई: इतिहासकार डॉ. जुगनू बताते हैं कि गवरी की शुरुआत गड़ावण से मानी जाती है. इसके बाद कलाकार सवा महीने तक अलग-अलग गांवों में गवरी खेलते हैं. धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना रहता है. करीब 40 दिन की यात्रा के बाद वळावण रस्म के साथ समापन होता है. मां गौरज्या को विदाई दी जाती है. कलाकारों और ग्रामीणों के लिए भावुक क्षण होता है.

गवरी नाटक में एक भूमिका में कलाकार (ETV Bharat Udaipur)

सामाजिक चेतना का देता है संदेश: गवरी कलाकार भगवान लाल ने बताया कि कलाकार गांव के चौराहों या खुले स्थान पर अखाड़ा तैयार करते हैं, बीच में मां गौरज्या की स्थापना होती है. थाली और मांदल की लय के साथ पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक प्रसंगों का अभिनय होता है. गोमा चोर, कालूकीर, कान्हा-गुजरी, सेठजी, राजा-रानी और भीलू राणा जैसे खेलों से चोरी, जीव हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, नारी सम्मान, प्रेम, वीरता और सामाजिक सौहार्द पर संदेश दिया जाता है. शुरुआत गणेश आराधना से होती है. दिनभर विभिन्न खेलों के मंचन के बाद बंजारा प्रसंग के साथ प्रदर्शन पूरा होता है. 40 दिन के अनुष्ठान के समापन पर मां गौरज्या की शाही सवारी निकलती है और प्रतिमा का जल विसर्जन किया जाता है.