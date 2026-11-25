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400 करोड़ की ई स्क्रिप्स चोरी, 9 महीने से फरार मास्टरमाइंड को पुलिस ने गुजरात से दबोचा

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः सरकार की ओर से निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहन वाउचर (ई स्क्रिप्स) में 400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ज्ञान रंजन स्वैन को गुजरात से पकड़ा है. उसने ICEGATE (आइसगेट) अकाउंट से करीब 80 करोड़ रुपए की ई-स्क्रिप्स ट्रांसफर की और अन्य लोगों के साथ मिलकर कैश में कन्वर्ट किया. वह, इस मामले में करीब 9 महीने से फरार चल रहा था. साइबर थाना पुलिस अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की दिशा में स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश और एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

पढ़ेंः पत्नी का इलाज कराने जयपुर आए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर पांच लाख ठगे, दो आरोपी दिल्ली से पकड़े ओडिशा, दिल्ली और गुजरात से जुड़े तारः एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी ज्ञान रंजन स्वैन (38) ओडिशा के ओलंगर का मूल निवासी है. वह फिलहाल ईस्ट दिल्ली में रह रहा था. वह पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था और अपने ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था. जांच में सामने आया है कि आरोपी के ICEGATE अकाउंट से अब तक करीब 80 करोड़ रुपए की ई-स्क्रिप्स ट्रांसफर की गई और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन ई स्क्रिप्स को कैश में कन्वर्ट किया गया. जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने में दर्ज मुकदमे में थानाधिकारी हेमाराम और सीआई श्रवण कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने डिजिटल साक्ष्यों में आरोपी की भूमिका सामने आने पर उसकी तलाश शुरू की.