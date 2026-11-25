400 करोड़ की ई स्क्रिप्स चोरी, 9 महीने से फरार मास्टरमाइंड को पुलिस ने गुजरात से दबोचा
साइबर थाना पुलिस अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
Published : November 25, 2026 at 10:39 AM IST
जयपुरः सरकार की ओर से निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहन वाउचर (ई स्क्रिप्स) में 400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ज्ञान रंजन स्वैन को गुजरात से पकड़ा है. उसने ICEGATE (आइसगेट) अकाउंट से करीब 80 करोड़ रुपए की ई-स्क्रिप्स ट्रांसफर की और अन्य लोगों के साथ मिलकर कैश में कन्वर्ट किया. वह, इस मामले में करीब 9 महीने से फरार चल रहा था. साइबर थाना पुलिस अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की दिशा में स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश और एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
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ओडिशा, दिल्ली और गुजरात से जुड़े तारः एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी ज्ञान रंजन स्वैन (38) ओडिशा के ओलंगर का मूल निवासी है. वह फिलहाल ईस्ट दिल्ली में रह रहा था. वह पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था और अपने ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था. जांच में सामने आया है कि आरोपी के ICEGATE अकाउंट से अब तक करीब 80 करोड़ रुपए की ई-स्क्रिप्स ट्रांसफर की गई और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन ई स्क्रिप्स को कैश में कन्वर्ट किया गया. जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने में दर्ज मुकदमे में थानाधिकारी हेमाराम और सीआई श्रवण कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने डिजिटल साक्ष्यों में आरोपी की भूमिका सामने आने पर उसकी तलाश शुरू की.
इस तरह दिया जाता वारदात को अंजामः डीसीपी (क्राइम) योगेश गोयल ने बताया कि इस मामले में ई-स्क्रिप्स (RoDTAP/सरकार द्वारा निर्यातकों को निर्यात के बदले दिए जाने वाले रिवार्ड) की चोरी की गई. आरोपियों द्वारा DGFT अकाउंट में अनधिकृत प्रवेश, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), म्यूल करंट अकाउंट एवं म्यूल IEC का उपयोग कर एक IEC (Importer-Exporter Code) से दूसरे IEC में ई-स्क्रिप्स ट्रांसफर की गई. आरोपी ज्ञान रंजन स्वैन अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चोरी की गई ई-स्क्रिप्स अपने ICEGATE अकाउंट में प्राप्त करता था. इसके बाद इन स्क्रिप्स को इम्पोर्टर्स को बेचकर प्राप्त रकम अन्य आरोपियों के साथ बांट लेता था. कार्रवाई में एएसआई ओम प्रकाश (साइबर कमांडो) और कांस्टेबल शिव कुमार की विशेष भूमिका रही.
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अब तक 12 आरोपी गिरफ्तारः जयपुर पुलिस ने करीब 9 महीने पहले इस मामले का खुलासा कर पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की थी. उनसे पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और तकनीकी अनुसंधान के बाद इस मामले की आगे की कड़ियां जोड़ी जा रही है. इस मामले में अब तक सुल्तान खान, नंद किशोर, निर्मल सोनी, अशोक कुमार भंडारी, प्रमोद खत्री, राहुल झा, यशवंत गर्ग, नदीम खान, सतपाल तुंगरिया, हनीश खान और अजय पंवार को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. अब ज्ञान रंजन स्वैन पुलिस के हत्थे चढ़ा है. आगे अनुसंधान में और कड़ियां जुड़ने व अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने की संभावना है. पुलिस गिरफ्तार ज्ञान रंजन से भी पूछताछ में जुटी है.