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शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए 18 पदों पर 400 दावेदार, चयन की उम्मीद लिए पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारती ने बताया, 'शारीरिक शिक्षकों के 18 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है. 3 और 4 जून को साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं. जबकि शेष पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 10 जून तक किया जाएगा. पहले चरण में रोजगार कार्यालय भोरंज और बड़सर के पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है. कुल 400 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं'.

जिला हमीरपुर में भरे जाने वाले 18 पद विभिन्न आरक्षित वर्गों में विभाजित किए गए हैं. इनमें 5 पद सामान्य अनारक्षित वर्ग, 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) बीपीएल, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), एक पद ओबीसी बीपीएल, 4 पद अनुसूचित जाति (एससी), एक पद एससी बीपीएल तथा एक पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित हैं.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों की प्रदेशव्यापी बैचवाइज भर्ती के तहत जिला हमीरपुर में 18 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. महज 18 पदों के लिए करीब 400 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होने से भर्ती को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में 3 और 4 जून को साक्षात्कार आयोजित किए गए. जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने चयन की उम्मीद लेकर पहुंचे.

उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. ताकि सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जा सके. इन नियुक्तियों से स्कूलों में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शारीरिक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी.

अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कार्यालय परिसर में 8 से 10 काउंटर स्थापित किए गए हैं. इन काउंटरों पर दस्तावेजों की जांच, पंजीकरण और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाई जा रही हैं. इससे अभ्यर्थियों को लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिल रही है. भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने भी उम्मीद जताई कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी.

वहीं, विभाग का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं. ऐसे में अब सैकड़ों अभ्यर्थियों की निगाहें चयन सूची पर टिकी हैं, जहां 400 दावेदारों में से केवल 18 को ही मंजिल मिलेगी. बुधवार को रोजगार कार्यालय भोरंज और बड़सर से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. सुबह से ही कार्यालय परिसर में उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली. कई अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गए थे. भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में उत्साह के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा का माहौल भी साफ नजर आया.

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