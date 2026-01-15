दिल्ली के कल्याणपुरी में सनसनी: शख्स पर दर्जनों बार चाकू मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी टीमें
मृतक की पहचान 40 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है. मृतक पर पहले से ही कल्याणपुरी थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे.
Published : January 15, 2026 at 10:29 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक को एक दर्जन से ज्यादा बार चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है. वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले ले जा रहे हैं
पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया के मुताबिक घटना कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के 18 ब्लॉक स्थित शौचालय के पास की है. देर रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को खून से लथपथ हालत में पड़े देखा. पुलिस ने तुरंत घायल व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक पर कई आपराधिक मामले थे दर्ज
मृतक की पहचान 40 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मुकेश पर पहले से ही कल्याणपुरी थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुकेश पर धारदार हथियार से एक दर्जन से अधिक बार हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपसी रंजिश या पुराने विवाद के एंगल से भी जांच की जा रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है. घटना के बाद से इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.
