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मुरादाबाद में दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या; सिर और गले पर चोट के गहरे निशान

मुरादाबाद में दिव्यांग की बेरहमी से हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग की हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान प्रमोद (40) निवासी फरीदनगर के तौर पर की गई है. घटना की जानकारी सुबह 10:00 बजे तब हुई, जब उसकी पत्नी घर वापस आई.