मुरादाबाद में दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या; सिर और गले पर चोट के गहरे निशान
प्रमोद पैरों से दिव्यांग थे और उसकी पत्नी सुनीता अपने दूसरे पति के साथ कहीं अलग रहती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:44 PM IST
मुरादाबाद: जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग की हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान प्रमोद (40) निवासी फरीदनगर के तौर पर की गई है. घटना की जानकारी सुबह 10:00 बजे तब हुई, जब उसकी पत्नी घर वापस आई.
रास्ते में उसको दूधिया ने घर में खून पड़े होने की सूचना दी थी. प्रमोद पैरों से दिव्यांग थे और उसकी पत्नी सुनीता अपने दूसरे पति के साथ कहीं अलग रहती थी. वह दिन में प्रमोद के पास आ जाती थी.
मंगलवार सुबह भी करीब 10:00 बजे जब वह घर आई तो रास्ते में उसको दूधिया ने सूचना दी. घर आकर उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, घर में खून ही खून फैला हुआ था और प्रमोद की लाश अंदर पड़ी थी. उसके सिर और गले के आसपास किसी धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की गई थी.
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि ठाकुरद्वारा के फरीदनगर में 40 वर्षीय प्रमोद की हत्या कर दी गई है. इस संबंध में उनके घरवालों को अवगत कराया गया है. उनसे तहरीर मिलने के बाद इसमें इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. जल्द हीं हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा.
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