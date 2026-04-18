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12 साल की उम्र में पहला मुकदमा, हत्या-लूट के कुल 23 मुकदमे, पुलिस के हत्थे ऐसे चढ़ा कुख्यात अपराधी

रायबरेली: 40 साल के उम्र में 23 मुकदमे का अपराधी शुक्रवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके बाद, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपराधी को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

कुख्यात अपराधी गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक बदमाश पर चोरी का पहला मुकदमा 1998 में शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था, तब से लेकर अब तक 28 साल में इस पर चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने, गैंगस्टर एक्ट, जान से मारने की कोशिश सहित अन्य गंभीर अपराध के कुल 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं.



एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को मुखबिर के जरीए बदमाश के इलाके में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद, खपर मलंग पुलिया के पास पुलिस ने व्यक्ति व वाहन चेकिंग अभीयान चलाया, तभी सुबह करीब 3 बजे तकिया मैदान की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो वह भागने लगा.

इस दौरान उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाई की, जिसमें अभियुक्त राजेश (उम्र 40 वर्ष) पुत्र राजाराम निवासी तकिया मैदानपुर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली के बाएं पैर में गोली लगी, अभियुक्त महादेव को उपचार के लिये जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया गया है.



पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने थाना कोतवाली इलाके में चोरी की थी, जिसमें थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर के आलावा एक चेन बरामद की है, इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाही कर रही है.



एडिशनल एसपी आलोक सिंह के आनुसार, राजेश का आपराधिक इतिहास पुराना है, साल 1998 में इसने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा और चोरी का पहला मुकदमा कोतवाली शहर में दर्ज हुआ था, मात्र 12 साल की उम्र में उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी संख्या आज 23 पहुंच चुकी है, रायबरेली पुलिस ने अपराध की दुनिया में उसके बढ़ते कदम को इस कार्रवाई के जरिए रोकने की कोशिश की है.

