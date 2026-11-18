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IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ीं, एसीबी में मुकदमा दर्ज

जयपुर एसीबी मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: अनंता रिसोर्ट्स में रियायती दर पर अपने और परिजनों के नाम पर विला खरीदने के मामले में आईएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उद्योग विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस प्रकरण में निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य भी आरोपी हैं.

पहले इस मामले में ब्यूरो की जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. अब इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) व 13(2) और संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(सी), 8, 9 व 10 लगाई गई हैं. साथ ही भा.दं.सं. की धारा 120-बी और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) भी लगाई गई है.