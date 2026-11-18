IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ीं, एसीबी में मुकदमा दर्ज
एसीबी ने प्राथमिक जांच में पद के दुरुपयोग, रियायती दरों पर विला खरीद और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप माने प्रमाणित.
Published : November 18, 2026 at 10:05 PM IST
जयपुर: अनंता रिसोर्ट्स में रियायती दर पर अपने और परिजनों के नाम पर विला खरीदने के मामले में आईएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उद्योग विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस प्रकरण में निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य भी आरोपी हैं.
पहले इस मामले में ब्यूरो की जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. अब इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) व 13(2) और संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(सी), 8, 9 व 10 लगाई गई हैं. साथ ही भा.दं.सं. की धारा 120-बी और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) भी लगाई गई है.
प्राथमिक जांच में रिकॉर्ड का किया विश्लेषण : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने PC एक्ट की धारा 17-ए के अंतर्गत पूर्वानुमोदन दिया था. इसके बाद ब्यूरो ने प्राथमिक जांच संख्या 48/2026 दर्ज की थी. जांच के दौरान विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड मंगाकर उसका विश्लेषण किया गया. इसमें आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर प्रकरण दर्ज किया गया है.
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प्राथमिक जांच में सामने आया कि शिखर अग्रवाल के उदयपुर कलेक्टर रहते हुए उदयपुर जिले के बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित की गई. इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की अनापत्ति नहीं ली गई. बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो आवश्यक शर्तें भी हटा दी गईं. पहली शर्त 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने की थी और दूसरी शर्त ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन करवाने की थी.
उदयपुर और अलवर में कम दाम पर खरीदे विला : वे बोले- जांच में यह भी सामने आया कि 3 अक्टूबर, 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला खरीदे गए. शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला (कुल 20 विला) 15-15 लाख रुपए में खरीदे गए. उसी दिन ये सभी विला परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिए गए.
इसी प्रकार 27 मार्च, 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में भी 20 विला खरीदे गए. ये विला शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर पर खरीदे गए थे. यह कीमत डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी. इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को डीएलसी दर से लगभग 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए. कंपनी गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस प्रकार लगभग 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग ने कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी 27 मार्च 2026 को जारी किया था.
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बेटों के नाम जयपुर के प्रोजेक्ट में विला खरीदे : उन्होंने बताया कि इसके अलावा 15 अक्टूबर, 2026 को शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर अनंता रिसॉर्ट, जयपुर में 24 विला खरीदे गए. इनकी कीमत 11-11 लाख रुपए प्रति विला थी, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला का मूल्य 59 लाख रुपए बताया गया है.
शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था. इस दौरान 28 अगस्त, 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में 'प्रक्रिया सरलीकरण' के नाम पर बदलाव किया गया. बदली हुई चेकलिस्ट से भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की अनापत्ति और अरावली अधिसूचना संबंधी आवश्यकताएं हटा दी गईं. इसके बाद कंपनी के अनंता रिसॉर्ट, अजबगढ़ रिसोर्ट अलवर, जैसलमेर रिसोर्ट और जयपुर रिसोर्ट को स्वीकृतियां दी गई.
नियमों को किया गया दरकिनार : वे बोले- प्राथमिक जांच में सामने आया है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत कंपनी ने कॉस्माइज्ड पैकेज के लिए अजबगढ़ रिसॉर्ट को 'न्यू यूनिट' बताकर आवेदन किया. जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश भाग उस समय तक पहले ही किया जा चुका था. इस दौरान 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी निवेश में शामिल की गई. इस भूमि की न रजिस्ट्री हुई है और न संपरिवर्तन. जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी पात्रता प्रमाण पत्र से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला, यानी लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा बेच चुकी थी. यह तथ्य किसी भी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया.
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कस्टमाइज्ड पैकेज का दिया गया फायदा : जांच में यह भी सामने आया है कि 19 अगस्त, 2026 को राज्य स्तरीय छानबीन/स्वीकृति समिति की बैठक शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई. इसमें कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के सामान्य परिलाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत सामान्य परिलाभों से काफी अधिक परिलाभ (अनुदान छूट) की अधिकतम सीमा के लिए दुराशय पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करवाया गया. इस मामले की जांच एसीबी एसयू - प्रथम के एएसपी प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है.