40 विला-कॉटेज खरीद मामले में बड़ा एक्शन, ACS शिखर अग्रवाल APO, एक ही कंपनी से संपत्ति खरीद लीज पर दी
वी.श्रीनिवास के बाद शिखर अग्रवाल का नाम मुख्य सचिव के रूप में चल रहा था, लेकिन इस खुलासे के बाद उनकी दावेदारी खटाई में है.
Published : October 29, 2026 at 10:08 AM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है. कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए, आदेश में कार्रवाई का कारण प्रशासनिक कारण बताया गया है. हालांकि, यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े 40 विला-कॉटेज की खरीद और लीज से संबंधित मामला चर्चा में है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शिखर अग्रवाल उनकी आईपीएस पत्नी, दोनों बेटों और सास-ससुर के नाम से करीब ढाई साल की अवधि में एक ही कंपनी से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे गए. इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए बताई गई है. इन संपत्तियों को खरीदने के बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे संपत्तियां खरीदी गई थीं.
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बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज सालाना और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपए प्रति विला सालाना की दर से लीज पर दिए गए. इस हिसाब से कुल वार्षिक लीज आय करीब 1.80 करोड़ रुपए बताई गई है. इस संपत्ति सौदे को लेकर संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद की प्रक्रिया, लीज व्यवस्था और अधिकारियों द्वारा किए गए संपत्ति खुलासे यानी आईपीआर को लेकर भी सवाल उठे हैं.
एपीओ किए जाने से पहले शिखर अग्रवाल राज्य सरकार में उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. वे RIICO के अध्यक्ष और निवेश संवर्धन से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भी जुड़े रहे हैं.
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मुख्य सचिव की दौड़ में भी नाम: शिखर अग्रवाल का नाम वरिष्ठ नौकरशाहों में प्रमुखता से लिया जाता रहा है, वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. मौजूदा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने की स्थिति में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं चल रही थीं. ऐसे में एपीओ के बाद अग्रवाल की भविष्य की प्रशासनिक भूमिका और मुख्य सचिव पद की संभावित दावेदारी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं.