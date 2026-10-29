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40 विला-कॉटेज खरीद मामले में बड़ा एक्शन, ACS शिखर अग्रवाल APO, एक ही कंपनी से संपत्ति खरीद लीज पर दी

अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ( Photo Source: DoP Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है. कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए, आदेश में कार्रवाई का कारण प्रशासनिक कारण बताया गया है. हालांकि, यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े 40 विला-कॉटेज की खरीद और लीज से संबंधित मामला चर्चा में है.