हेमंत कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण निर्णय

हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 40 प्रस्ताव पारित किए गए

HEMANT CABINET MEETING
हेमंत सोरेन एवं अन्य (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 8:31 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 8:55 PM IST

रिपोर्टः भुवन किशोर झा

रांचीः अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के लिए अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन सहित कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबद्ध संस्थानों में पढ़ाई कर रही इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्राओं को मिलता था. अब संशोधन के बाद सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है. गौरतलब है कि इस योजना के तहत डिप्लोमा करने के लिए 15000 और इंजीनियरिंग के लिए 30000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव (Etv Bharat)
अब माननीयों को मिलेगी आईएएस जैसी चिकित्सा सुविधा

अब राज्य के माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और उनके परिजनों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा मिलेगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है. कैबिनेट ने राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतू मंजूरी प्रदान की है. इसके अलावे राज्य के एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता के भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है. अब 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपया का नाश्ता मिलेगा.

कैबिनेट ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में निर्णय लिया. कैबिनेट ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया है.

बीआईटी सिंदरी में चार सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु बीआईटी सिंदरी इन्नोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन करने हेतु 5 वर्षों के लिए 38 करोड़ 58 लाख 555 रुपये के अनुमानित राशि की स्वीकृति प्रदान की है. कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पलामू जिला अंतर्गत रेलवे स्टेशन डाल्टेनगंज का नाम परिवर्तित करते हुए मेदिनीनगर करने का निर्णय लिया है.

सरकारी सेवकों के विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने झारखंड सरकारी सेवक निवारण नियमावली 2026 की स्वीकृति प्रदान की है. कैबिनेट ने झारखंड सिटी टुरिस्ट टैक्स रुल्स 2025 के संबंध में मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत पर्यटकों को शहरी क्षेत्र के होटलों के बिल में अलग से टैक्स देना होगा. राज्य सरकार ने विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए अलग अलग दर होटल के श्रेणी को ध्यान में रखकर निर्धारित किया है.

