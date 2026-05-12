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बिहार में आर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल से 40 नाबालिग लड़कियां मुक्त, 22 तस्कर गिरफ्तार

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में पुलिस और मानव तस्करी विरोधी इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल दोनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल से 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित लगभग 15 आर्केस्ट्रा समूहों पर एक साथ छापेमारी की.

22 संदिग्धों की गिरफ्तारी और गंभीर आरोप: इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बच्चों के शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं. प्रशासन का कहना है कि ये लोग आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे थे.

संयुक्त ऑपरेशन और सहयोगी संगठन: यह अभियान एसपी विनय तिवारी की देखरेख में कुचायकोट पुलिस, एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, नारायणी सेवा संस्थान और बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया. इसमें शामिल संस्थान 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' के सहयोगी हैं, जो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं.

पड़ोसी राज्यों से तस्करी और शोषण का खेल: तस्करी की गई अधिकांश लड़कियां पश्चिम बंगाल, असम और अन्य सीमावर्ती राज्यों की हैं, जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है. इन बच्चियों को शादी-ब्याह के समय ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता था और विवाह समारोहों में अश्लील नृत्य के लिए मजबूर किया जाता था.

रणनीति के तहत छापेमारी और रेस्क्यू: संस्थान पिछले एक महीने से इन समूहों पर नजर रख रहे थे और छापे के लिए जानबूझकर ऐसा दिन चुना गया जब किसी भी शादी की कोई तिथि नहीं थी. दरअसल कार्रवाई में शामिल संस्थानों की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि शादी का मौसम खत्म होने से पहले सभी लड़कियां अपने ठिकानों पर मौजूद रहें ताकि उन्हें बचाया जा सके.