बिहार में आर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल से 40 नाबालिग लड़कियां मुक्त, 22 तस्कर गिरफ्तार
अधिकांश लड़कियां पश्चिम बंगाल, असम व अन्य सीमावर्ती राज्यों से हैं, जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है. पढ़ें पूरी खबर
Published : May 12, 2026 at 7:10 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में पुलिस और मानव तस्करी विरोधी इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल दोनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल से 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित लगभग 15 आर्केस्ट्रा समूहों पर एक साथ छापेमारी की.
22 संदिग्धों की गिरफ्तारी और गंभीर आरोप: इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बच्चों के शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं. प्रशासन का कहना है कि ये लोग आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे थे.
संयुक्त ऑपरेशन और सहयोगी संगठन: यह अभियान एसपी विनय तिवारी की देखरेख में कुचायकोट पुलिस, एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, नारायणी सेवा संस्थान और बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया. इसमें शामिल संस्थान 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' के सहयोगी हैं, जो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं.
पड़ोसी राज्यों से तस्करी और शोषण का खेल: तस्करी की गई अधिकांश लड़कियां पश्चिम बंगाल, असम और अन्य सीमावर्ती राज्यों की हैं, जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है. इन बच्चियों को शादी-ब्याह के समय ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता था और विवाह समारोहों में अश्लील नृत्य के लिए मजबूर किया जाता था.
रणनीति के तहत छापेमारी और रेस्क्यू: संस्थान पिछले एक महीने से इन समूहों पर नजर रख रहे थे और छापे के लिए जानबूझकर ऐसा दिन चुना गया जब किसी भी शादी की कोई तिथि नहीं थी. दरअसल कार्रवाई में शामिल संस्थानों की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि शादी का मौसम खत्म होने से पहले सभी लड़कियां अपने ठिकानों पर मौजूद रहें ताकि उन्हें बचाया जा सके.
"यह देखना दुखद है कि संगठित ट्रैफिकिंग गिरोह आर्केस्ट्रा समूहों के जरिए शोषण के इरादे से विभिन्न राज्यों में बच्चों को निशाना बना रहे हैं. पुलिस की सख्ती सराहनीय है, लेकिन राज्यों के बीच आपसी समन्वय और कड़ी निगरानी की जरूरत है. ताकि इस तरह किसी भी लड़की की तस्करी न की जा सके." - रवि कांत, राष्ट्रीय संयोजक, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन'
धोखे और लालच का भयावह खुलासा: काउंसलिंग के दौरान पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें कथित प्रेमियों ने बेच दिया या बेहतर जिंदगी और फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर इस दलदल में धकेला. इन सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारियों और विशेषज्ञों की चेतावनी: एवीए के निदेशक मनीष शर्मा ने इसे संगठित अपराध बताते हुए दोषियों को सख्त सजा और पीड़ितों के पुनर्वास व मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा कि लड़कियों को बहला-फुसलाकर यौन शोषण के अंतहीन दलदल में धकेला जा रहा है जिस पर निर्णायक कार्रवाई जरूरी है. फिलहाल सभी लड़कियों को मेडिकल जांच के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है.
इसे भी पढ़ें- 'दिल्ली में मामी, हैदराबाद में बुआ, मुम्बई में मौसी..' लीक WhatsApp चैट से बिहार में मानव तस्करी का खुलासा
इसे भी पढ़ें- बांग्लादेशी पत्नी और सात माह के बच्चे को पाने की तड़प, हाई कोर्ट पहुंची प्यार की ये अनोखी कहानी