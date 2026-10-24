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जनवरी तक कानपुर के 40 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प, जाम से मिलेगी राहत

जनवरी तक कानपुर के 40 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प ( मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन )

कानपुर: शहर में यातायात को सुगम बनाने और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए ‘गाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रैफिक’ (प्रोजेक्ट गिफ्ट) के तहत 40 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा.

पहले चरण में चयनित इन चौराहों पर जनवरी 2027 तक आधुनिक यातायात सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सभी 40 चौराहों के साइट प्लान तैयार हो चुके हैं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है.

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए. नवीन सभागार में बैठक करते डीएम महेन्द्र सिंह तंवर. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन) डीएम ने बताया ‘प्रोजेक्ट गिफ्ट’ के अंतर्गत प्रमुख चौराहों पर यातायात के व्यवस्थित संचालन के लिए लेफ्ट फ्री व्यवस्था, आवश्यकतानुसार यू-टर्न, स्पष्ट दिशा-सूचक साइन बोर्ड, रोड साइनिंग बोर्ड तथा रोड मार्किंग सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन व्यवस्थाओं से वाहन चालकों को चौराहों पर पहुंचने से पहले ही दिशा और मार्ग की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. इससे अनावश्यक रुकावटों को कम करने, वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने और यातायात के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. चौराहों का विकास केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं: डीएम ने कहा चौराहों का विकास केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहेगा. हर चौराहे की यातायात संबंधी जरूरतों, सड़क सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य कराए जाएंगे. इसके लिए लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), नगर निगम और कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी. इन 40 प्रमुख चौराहों पर विकसित होंगी यातायात सुविधाएं: ‘प्रोजेक्ट गिफ्ट’ के पहले चरण में रामादेवी चौराहा, टाटमिल चौराहा, रावतपुर तिराहा, घंटाघर चौराहा, डिप्टी पड़ाव चौराहा, मूलगंज चौराहा, सरसैया घाट चौराहा, एल.एल.आर. अस्पताल चौराहा, आर्य नगर चौराहा, बंगला भवन चौराहा, फजलगंज चौराहा, चावला मार्केट चौराहा, नंदलाल चौराहा, सचान चौराहा, बर्रा बाईपास चौराहा, शास्त्री चौक, विजय नगर चौराहा, शिवली चौराहा, जरीब चौकी और अफीम कोठी चौराहा शामिल हैं.