कुरुक्षेत्र में SBI पिहोवा से 40 लाख रुपए कैश गायब, कैशियर औैर अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज

कुरुक्षेत्रः जिले के पिहोवा कस्बे से एक बड़ा मामला सामने आया है. दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 40 लाख रुपए गायब हो गए. इसकी जानकारी मिलने के बाद बैंक में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तब खुलासा हुआ कि बैंक के ही दो कर्मचारियों के द्वारा 40 लाख रुपए गायब किये गए हैं. करीब 8 गड्डियां जांच में गायब मिली है.



करेंसी चेस्ट से गायब हुआ है पैसाः पिहोवा थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि "पुलिस को एसबीआई बैंक के मैनेजर तरसेम के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनकी बैंक की शाखा से 40 लाख रुपए गायब हो गए हैं. पुलिस ने इस मामले में जांच की तो खुलासा हुआ कि बैंक के कैशियर और अकाउंटेंट के द्वारा ही यह गबन किया गया है." उन्होंने बताया कि "करेंसी चेस्ट से यह पैसा गायब हुआ है. हालांकि बैंक मैनेजर ने जब दोनों से इस मामले में पूछताछ की थी तब उन्होंने इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया था क्योंकि इन पैसों का लेनदेन यही दोनों कर्मचारी ही करते थे जिसके बाद मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत दी है."