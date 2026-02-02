ETV Bharat / state

कानपुर के डाकघर में निवेश के नाम पर 40 लाख की ठगी, सास-बहू और बेटे ने मिलकर बनाया गैंग

फर्जी पासबुक और बाउंस चेक से खुली पोल: इस धोखाधड़ी का शिकार बनीं विनीता सोनकर ने पुलिस उपायुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके परिवार के करीबी रहे प्रदीप कुमार अवस्थी के निधन के बाद उनका बेटा आशीष अवस्थी और पत्नी अनुजा अवस्थी डाकघर एजेंट के रूप में काम करने लगे थे. पीड़िता ने अपनी चार आरडी और दो एफडी में लाखों रुपये निवेश किए थे.

इसमें सास, बहू और बेटा मिलकर निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे. अब तक की जांच में लगभग 40 लाख रुपये के गबन का खुलासा हुआ है.

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है. जहां डाकघर एजेंट्स ने विश्वास का फायदा उठाकर कई परिवारों की मेहनत की कमाई हड़प ली. अनवरगंज पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है.

महिला से 9.95 लाख रुपये की धोखाधड़ी: आरोपियों ने पीड़िता को डाकघर की पासबुक भी थमाई थी, जिसमें दिसंबर 2023 तक की किस्तों का बाकायदा प्रिंटेड विवरण दर्ज था. मामला तब सामने आया जब एक आरडी के मैच्योर होने पर आरोपियों ने करीब 9.95 लाख रुपये का चेक दिया. जब पीड़िता के पति ने चेक बैंक में लगाया, तो पता चला कि वह चेक फर्जी था. मुख्य डाकपाल ने कभी जारी ही नहीं किया गया था. जब आरोपियों से पैसे मांगे गए, तो उन्होंने टालमटोल शुरू कर दी, जिससे उनके संगठित गिरोह का सच सामने आ गया.

पुलिस की कार्रवाई और बड़ा खुलासा: डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि थाना अनवरगंज में कुछ लोगों के ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें पोस्ट ऑफिस एजेंट को पैसे जमा करने के लिए देने की बात कही गई थी. इसके बाद डाकघर में पता करने पर उनके पैसे वहां जमा नहीं हुए थे. पुलिस ने जब इस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

एक महिला आरोपी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एक गैंग बना रखा था जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें डाकघर की फर्जी पासबुक थमा देता था, जबकि वह पैसा कभी सरकारी खाते में जमा ही नहीं होता था. डीसीपी ने बताया कि इस गिरोह में सास, बहू और एक लड़का शामिल थे, जो लोगों से पैसे लेकर उस पैसे का गबन कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है.

