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40 लाख रुपये की डकैती का खुलासा: बीकानेर में खरीदा प्लॉट और ज्वेलरी कुर्क, मुख्य मास्टरमाइंड गिरफ्तार

40 लाख रुपये की डकैती का खुलासा ( ETV Bharat )