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40 लाख रुपये की डकैती का खुलासा: बीकानेर में खरीदा प्लॉट और ज्वेलरी कुर्क, मुख्य मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक मुख्य मास्टरमाइंड धीरज रंधावा चांदनी चौक इलाके में पेमेंट कलेक्शन करने वालों की रेकी करता था.

40 लाख रुपये की डकैती का खुलासा
40 लाख रुपये की डकैती का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की उत्तरी रेंज ने बीते वर्ष कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुई 40 लाख की सनसनीखेज लूटपाट व डकैती के मामले को सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड धीरज रंधावा उर्फ दलाल व उसके सहयोगी आरिफ को गिरफ्तार किया है. इनके साथ वारदात में शामिल रहे चार किशोरों को भी पकड़ा गया है.

उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने बुधवार को बताया कि यह वारदात 17 जुलाई 2025 की रात करीब 10:30 बजे की है. चांदनी चौक के एक व्यापारी का कर्मचारी मनोज पीतमपुरा के कोहाट एनक्लेव से 40 लाख रुपये की पेमेंट कलेक्शन कर ऑटो से कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन जा रहा था. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लड़कों ने उसे गन दिखाकर रोक लिया. इसके बाद रुपयों से भरे दो बैग व मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे.

नए कानून (BNSS) के तहत पहली बार बड़ी कार्रवाई:

संयुक्त आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि जांच टीम और आईओ ने मानवीय खुफिया तंत्र व स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को दबोचा. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने अदालत से आदेश प्राप्त कर मास्टरमाइंड धीरज रंधावा द्वारा अपराध की कमाई से बीकानेर (राजस्थान) में खरीदे गए एक प्लॉट व करीब 7 लाख की ज्वेलरी को कुर्क करा दिया है. कोर्ट के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट को इस संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं.

विजय सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त, उत्तरी रेंज दिल्ली (ETV Bharat)

रेकी कर नाबालिगों से कराई थी वारदात:

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य मास्टरमाइंड धीरज रंधावा चांदनी चौक इलाके में पेमेंट कलेक्शन करने वालों की रेकी करता था. उसने चांदनी चौक में ही काम करने वाले एक किशोर के जरिए इस वारदात के लिए लड़के तैयार किए थे. आरोपियों ने 15 जुलाई को भी मनोज का पीछा किया था, लेकिन रकम कम होने के संदेह में प्लान ड्रॉप कर दिया. 17 जुलाई को 40 लाख रुपये की पुख्ता सूचना पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था.

लूटी गई रकम का बंदरबांट व रिकवरी:

पुलिस ने अब तक कुल 11 लाख कैश, 7 लाख रुपये की ज्वेलरी और एक प्लॉट के दस्तावेज बरामद किए हैं. धीरज ने लूटी गई रकम का बंदरबांट करते हुए पहले किशोर को 4.97 लाख कैश दिए. दूसरे व तीसरे किशोर को ढाई-ढाई लाख रुपये दिए. चौथे किशोर को 52 हजार रुपये व एक मोबाइल दिया था. वहीं सहयोगी आरिफ को 1.44 लाख रुपये और मोबाइल दिया था. बची हुई राशि से धीरज ने राजस्थान में संपत्ति खरीदी थी.

विजय सिंह का कहना है कि पकड़े गए मुख्य आरोपी धीरज रंधावा का पुराना आपराधिक इतिहास है. उस पर राजस्थान में डकैती, आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास जैसे 8 जघन्य मामले दर्ज हैं. वह राजस्थान के एक को-ऑपरेटिव बैंक की लूट में भी शामिल रहा है, जिसकी तस्दीक की जा रही है. बच्चों को अपराध की दलदल में धकेलने व गिरोह में शामिल करने के अपराध में आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान अन्य प्रासंगिक व सख्त धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं.


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Last Updated : May 27, 2026 at 6:11 PM IST

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