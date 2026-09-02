फरीदाबाद-बल्लभगढ़ से पलवल की दूरी होगी आसान, आगरा नहर के दोनों किनारों पर बनेगी 40 किमी सड़क
आगरा नहर के दोनों किनारों पर 40-41 किमी सड़क बनेगी, जिससे फरीदाबाद-पलवल कनेक्टिविटी सुधरेगी. मुकेश कुमार की रिपोर्ट
Published : September 2, 2026 at 11:59 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. दोनों शहरों के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए आगरा नहर के दोनों किनारों पर करीब 40-41 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. परियोजना के अमल में आने के बाद यात्रियों को मौजूदा मुख्य सड़कों के अलावा एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा.
मंत्री की बैठक में परियोजना पर चर्चा: इस प्रस्ताव को लेकर खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा से मुलाकात की. बैठक में पलवल को फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क विकसित करने पर चर्चा हुई. अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने और तकनीकी व प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
मुख्य मार्गों पर कम होगा ट्रैफिक दबाव: प्रस्तावित सड़क बनने के बाद पलवल से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आने-जाने वाले वाहन चालकों को एक अतिरिक्त रास्ता मिलेगा. इससे मुख्य सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है. खासतौर पर नौकरी, पढ़ाई, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है.
नहर किनारे बसे गांवों को भी फायदा: यह परियोजना केवल शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी. आगरा नहर के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है. सड़क बनने से गांवों के लोगों के लिए फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के बाजारों तक पहुंच आसान हो सकती है. किसानों और कारोबारियों को भी सामान के आवागमन में सुविधा मिलने की संभावना है.
हरियाणा-यूपी के बीच तालमेल जरूरी: आगरा नहर से जुड़ा इलाका हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है. ऐसे में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा. अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तालमेल कर सड़क निर्माण के लिए व्यवहारिक विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए हैं.
रूट और तकनीकी पहलुओं का होगा अध्ययन: फिलहाल सरकार ने परियोजना की विस्तृत लागत, जमीन की जरूरत और निर्माण पूरा होने की समयसीमा को लेकर अंतिम जानकारी साझा नहीं की है. शुरुआती चरण में संभावित रूट, तकनीकी व्यवहार्यता और प्रशासनिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद परियोजना के अगले चरण को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
कनेक्टिविटी को विकास की कुंजी बताया: मंत्री गौरव गौतम ने बेहतर सड़क और मजबूत कनेक्टिविटी को क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि, "बेहतर सड़क और मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है. पलवल में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ लोगों की यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है."
धरातल पर उतरने पर बदलेगा सफर का तरीका: यदि योजना को मंजूरी मिलने के बाद धरातल पर उतारा जाता है तो फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और पलवल के बीच स्थानीय यातायात को नया विकल्प मिल सकता है. इससे रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलने के साथ नहर किनारे बसे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होने और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव घटने की उम्मीद है.
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