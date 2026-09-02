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फरीदाबाद-बल्लभगढ़ से पलवल की दूरी होगी आसान, आगरा नहर के दोनों किनारों पर बनेगी 40 किमी सड़क

फरीदाबाद-बल्लभगढ़ से पलवल की दूरी होगी आसान ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. दोनों शहरों के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए आगरा नहर के दोनों किनारों पर करीब 40-41 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. परियोजना के अमल में आने के बाद यात्रियों को मौजूदा मुख्य सड़कों के अलावा एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा. मंत्री की बैठक में परियोजना पर चर्चा: इस प्रस्ताव को लेकर खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा से मुलाकात की. बैठक में पलवल को फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क विकसित करने पर चर्चा हुई. अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने और तकनीकी व प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. मंत्री की बैठक में परियोजना पर चर्चा (ETV Bharat) मुख्य मार्गों पर कम होगा ट्रैफिक दबाव: प्रस्तावित सड़क बनने के बाद पलवल से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आने-जाने वाले वाहन चालकों को एक अतिरिक्त रास्ता मिलेगा. इससे मुख्य सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है. खासतौर पर नौकरी, पढ़ाई, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है. नहर किनारे बसे गांवों को भी फायदा: यह परियोजना केवल शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी. आगरा नहर के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है. सड़क बनने से गांवों के लोगों के लिए फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के बाजारों तक पहुंच आसान हो सकती है. किसानों और कारोबारियों को भी सामान के आवागमन में सुविधा मिलने की संभावना है.