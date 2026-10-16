मांगों को लेकर रांची पहुंचे एम्बुलेंसकर्मी, 40 घंटों की हड़ताल शुरू
राज्य में 108 एंबुलेंस कर्मियों ने 40 घंटों की हड़ताल शुरू कर दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 2:53 PM IST
रांची: झारखंड के आंदोलित 108 एम्बुलेंसकर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत 40 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है. इसकी वजह से पूरे राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हुई है. राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची पहुंचे ये कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय, नामकुम के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.
धरना-प्रदर्शन और चेतावनी
झंडे-बैनर लेकर आए इन कर्मियों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन के अगले चरण में 21 अक्टूबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से शुरू करना, बर्खास्त कर्मचारियों की पुनः बहाली, लंबित वेतन का भुगतान तथा कर्मचारियों को सभी श्रमिक एवं वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है. इसके साथ ही ईपीएफ-ईएसआईसी, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने समेत कई अन्य मांगें भी रखी गई हैं.
पहले से दी गई थी आंदोलन की जानकारी
झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन की पूरी जानकारी पहले ही 108 एम्बुलेंस चलाने वाली एजेंसी सम्मान फाउंडेशन कंपनी, स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम को दे दी गई थी. आंदोलन की पूरी रूपरेखा से भी उन्हें अवगत कराया गया था. बावजूद इसके न तो एजेंसी और न ही सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता दिखाई. ऐसे में एम्बुलेंस सेवा ठप करने के सिवा संघ के पास कोई और उपाय नहीं बचा. उन्होंने दोहराया कि अगर मांगें पूरी नहीं होतीं तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा. 21 अक्टूबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के निर्णय पर संघ कायम है.
राज्य में कितने एम्बुलेंस?
राज्य में करीब 543 108 एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं. इनमें से 500 एम्बुलेंस के परिचालन का जिम्मा सम्मान फाउंडेशन नामक एजेंसी संभालती है.
स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया
आंदोलित 108 कर्मियों के चरणबद्ध आंदोलन और 40 घंटे की हड़ताल के साथ स्वास्थ्य मुख्यालय पर राज्यभर के एम्बुलेंस कर्मियों के प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि हर जिले को 108 एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन मुख्यालय से भेजा जा रहा है. वहीं, ईपीएफ-ESIC का भी लाभ दिया जा रहा है. ऐसे में जब वार्ता के टेबल पर हम बैठेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा कैसे हुआ है. शशि प्रकाश झा ने बताया कि जहां तक 108 एम्बुलेंस के संचालन की व्यवस्था सिविल सर्जन को देने की मांग है तो यह संभव नहीं है. क्योंकि केंद्रीयकृत व्यवस्था को सिविल सर्जन के जिम्मे देना संभव नहीं है. NHM निदेशक ने कहा कि जबतक वर्तमान एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी दी गयी है उसका कार्यकाल तक यही एजेंसी परिचालन का जिम्मा संभालेगी.
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