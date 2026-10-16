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मांगों को लेकर रांची पहुंचे एम्बुलेंसकर्मी, 40 घंटों की हड़ताल शुरू

108 एंबुलेंस कर्मी ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के आंदोलित 108 एम्बुलेंसकर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत 40 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है. इसकी वजह से पूरे राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हुई है. राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची पहुंचे ये कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय, नामकुम के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

धरना-प्रदर्शन और चेतावनी