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सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों पर लगेगी लगाम; 40 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे

प्रदेश में पहला जिला, 100 से अधिक सिस्टम लगाने की तैयारी

सोनभद्र में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम
सोनभद्र में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 8:27 PM IST

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सोनभद्र : आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सोनभद्र अधिकतर होती हैं. इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जाती है. वर्ष 2025-26 में आकाशीय बिजली से 23 मौतें दर्ज की गईं हैं. इसके अलावा अन्य आपदाओं में भी लोगों की मौतें हुईं हैं. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण जिले की भौगोलिक स्थिति को भी माना जाता है. इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है.

सोनभद्र में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम (Video Credit; ETV Bharat)

पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आकाशीय बिजली के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं. इस तरह के करीब 40 सिस्टम लगाए गए हैं, जिनमें 32 दुद्धी क्षेत्र में और एक कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया है. बाकी अन्य जगहों पर हैं. प्रशासन अब जिले में 100 से अधिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी में है. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है. वहीं, सीएसआर के माध्यम से भी सिस्टम लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

आपदा का आंकड़ा

सोनभद्र में कुल 22 प्रकार की आपदाओं के मामलों में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग राहत पहुंचाने का काम करता है. इनमें जिले में सबसे ज्यादा मौतें डूबने की घटनाओं में होती हैं. इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक डूबने से करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद आकाशीय बिजली जिले में जानलेवा आपदाओं में प्रमुख है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में सोनभद्र में आकाशीय बिजली से 26 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 29 रहा, जबकि वर्ष 2025-26 में आकाशीय बिजली से 23 मौतें दर्ज की गईं. प्रशासन के मुताबिक जिले में सामान्य तौर पर हर वर्ष औसतन करीब 30 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से होती है.

अप्रैल 2026 से अब तक आकाशीय बिजली की कुल 18 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें रॉबर्ट्सगंज में 2, दुद्धी में 8, घोरावल में 3 और ओबरा क्षेत्र में 5 घटनाएं शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने के बाद लोगों को समय रहते चेतावनी देने में मदद मिल रही है.

कैसे काम करता है सिस्टम

यह अर्ली वार्निंग सिस्टम सामुदायिक स्तर पर आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली है. सिस्टम क्लाउड-टू-क्लाउड गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है. इसके सेंसर आसपास के वातावरण में बिजली गिरने की संभावित गतिविधि को पहचानते हैं और इसके बाद सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जाता है.

सिस्टम में अलग-अलग स्तर की चेतावनी के लिए दो से तीन तरह की सायरन आवाजें निर्धारित की गई हैं. इन आवाजों से लोगों को आकाशीय बिजली गिरने की संभावना की तीव्रता और संभावित समय के बारे में चेतावनी मिलती है. इसका उद्देश्य लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका देना है.

40 अर्ली वार्निंग सिस्टम

पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 40 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, इनमें 32 सिस्टम दुद्धी क्षेत्र में लगाए गए हैं, जबकि एक सिस्टम कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया है. प्रशासन जिले के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है. जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने शासन को पत्र भेजकर जिले में 100 से अधिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की मांग की है. इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के माध्यम से भी इन सिस्टम को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.

सिर्फ चेतावनी प्रणाली ही नहीं, बल्कि आकाशीय बिजली के प्रभाव को कम करने के लिए अर्थिंग सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से करीब 100 लाइटनिंग रॉड के माध्यम से अर्थिंग सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि बिजली गिरने की स्थिति में करंट को सुरक्षित तरीके से जमीन में पहुंचाया जा सके.

सोनभद्र में ज्यादा क्यों गिरती है बिजली?

सोनभद्र का भौगोलिक क्षेत्र भी आकाशीय बिजली की घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. जिले के कई हिस्से पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में आते हैं और यहां भूमि की ऊंचाई भी अधिक है. अधिकारियों के मुताबिक जिले में बादलों की आवाजाही अधिक रहती है और वायुमंडलीय परिस्थितियां भी आकाशीय बिजली के लिए अनुकूल बनती हैं. खनिज संपदा वाले क्षेत्रों और ऊंचे भू-भाग को भी स्थानीय परिस्थितियों में आकाशीय बिजली की घटनाओं से जोड़ा जाता है. जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, बादलों की अधिक आवाजाही भी बिजली गिरने की घटनाओं का एक प्रमुख कारण है.

सोनभद्र में हर साल आकाशीय बिजली से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है. ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम, लाइटनिंग रॉड और अर्थिंग सिस्टम के जरिए प्रशासन अब आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि को कम करने की दिशा में काम कर रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई अर्ली वार्निंग सिस्टम की यह व्यवस्था सफल रही है.

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