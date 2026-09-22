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सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों पर लगेगी लगाम; 40 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे

सोनभद्र में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सोनभद्र अधिकतर होती हैं. इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जाती है. वर्ष 2025-26 में आकाशीय बिजली से 23 मौतें दर्ज की गईं हैं. इसके अलावा अन्य आपदाओं में भी लोगों की मौतें हुईं हैं. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण जिले की भौगोलिक स्थिति को भी माना जाता है. इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. सोनभद्र में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम (Video Credit; ETV Bharat) पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आकाशीय बिजली के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं. इस तरह के करीब 40 सिस्टम लगाए गए हैं, जिनमें 32 दुद्धी क्षेत्र में और एक कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया है. बाकी अन्य जगहों पर हैं. प्रशासन अब जिले में 100 से अधिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी में है. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है. वहीं, सीएसआर के माध्यम से भी सिस्टम लगाने का प्रयास किया जा रहा है. आपदा का आंकड़ा सोनभद्र में कुल 22 प्रकार की आपदाओं के मामलों में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग राहत पहुंचाने का काम करता है. इनमें जिले में सबसे ज्यादा मौतें डूबने की घटनाओं में होती हैं. इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक डूबने से करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद आकाशीय बिजली जिले में जानलेवा आपदाओं में प्रमुख है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में सोनभद्र में आकाशीय बिजली से 26 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 29 रहा, जबकि वर्ष 2025-26 में आकाशीय बिजली से 23 मौतें दर्ज की गईं. प्रशासन के मुताबिक जिले में सामान्य तौर पर हर वर्ष औसतन करीब 30 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से होती है. अप्रैल 2026 से अब तक आकाशीय बिजली की कुल 18 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें रॉबर्ट्सगंज में 2, दुद्धी में 8, घोरावल में 3 और ओबरा क्षेत्र में 5 घटनाएं शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने के बाद लोगों को समय रहते चेतावनी देने में मदद मिल रही है. कैसे काम करता है सिस्टम यह अर्ली वार्निंग सिस्टम सामुदायिक स्तर पर आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली है. सिस्टम क्लाउड-टू-क्लाउड गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है. इसके सेंसर आसपास के वातावरण में बिजली गिरने की संभावित गतिविधि को पहचानते हैं और इसके बाद सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जाता है.