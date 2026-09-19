DUSU चुनाव में 40.46 फीसदी मतदान, आज आएंगे नतीजे , हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया है.
Published : September 19, 2026 at 6:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के परिणामों के लिए शनिवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी. बता दें कि बीते दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए शुक्रवार को दोनों चरणों का मतदान पूरा हो हुआ. विश्वविद्यालय में शाम 7:30 बजे मतदान खत्म होने के बाद 40.46 प्रतिशत प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. इससे पहले सुबह के मतदान वाले सभी 44 मतदान केंद्रों से ईवीएम मतगणना केंद्र पहुंचे, जबकि शाम के आठ बूथों से ईवीएम बाद में पहुंचे.
डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को दो चरणों में मतदान कराया गया. सुबह के कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए. इसके बाद शाम के कॉलेजों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान हुआ.
दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.
चार केंद्रीय पदों पर 20 उम्मीदवार
डूसू के चार केंद्रीय पदों के लिए इस बार कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष पद के लिए पांच, सचिव पद के लिए चार और संयुक्त सचिव पद के लिए चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास, NSUI के विजय शंकर मीणा और AISA-SFI की अनन्या रतूड़ी समेत सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. उपाध्यक्ष पद पर ABVP की इशु मौर्य, NSUI के वीर चतरथ और AISA-SFI के अक्षत शिखर समेत पांच उम्मीदवार हैं. वहीं सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी, NSUI की नम्रता चौधरी, AISA-SFI के स्टैंजिन डेस्कजोंग और ASAP के पंकज कुमार मैदान में हैं. इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्यराज सिंह, NSUI के गोपाल चौधरी, AISA-SFI के बी. परिजात समेत चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
पिछले साल से थोड़ा अधिक मतदान
बता दें कि डूसू चुनाव 2025 में 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस साल 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ. शाम के आठ बूथों की ईवीएम के आंकड़े शामिल होने के बाद प्रतिशत बढ़ा. पिछले चुनाव में 52 मतदान केंद्रों पर 195 पोलिंग बूथ बनाए गए थे. इस बार चुनाव प्रक्रिया के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और करीब डेढ़ लाख से अधिक छात्र मतदान के लिए पात्र थे.
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