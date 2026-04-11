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ऊधम सिंह नगर में भीषण अग्निकांड, 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों को भारी नुकसान

ऊधम सिंह नगर जिले में खेतों में आग लगने से करीब 40 एकड़ तैयार फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ.

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ऊधम सिंह नगर में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 10:17 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. किच्छा विधानसभा क्षेत्र खेतों में आग लगने का मामला सामने आया है. इस आग ने दर्जनों किसानों की मेहनत को कुछ ही घंटों में राख कर दिया. करीब 30 से 40 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामला गंगापुर गांव का है.

बताया जा रहा है कि गंगापुर गांव में खेतों में लगी इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास के 30 से 40 एकड़ क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी.

40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज हवा और सूखी फसल के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन तब तक करीब एक दर्जन किसानों की पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी.

इसी दौरान गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गूलरभोज गोविंदपुर ग्राम सभा में भी गेहूं के खेतों में आग लगने की एक और घटना सामने आई. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तुरंत फायर टेंडर रवाना किया. यहां भी कई एकड़ फसल आग की भेंट चढ़ गई. फायर कर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग को फैलने से रोका गया.

अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि उन्हें दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए टीमों को रवाना किया गया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस आग से किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गेहूं की फसल तैयार होने के अंतिम चरण में थी, ऐसे में यह नुकसान किसानों के लिए बेहद गंभीर है. कई किसानों की साल भर की मेहनत और आय का मुख्य स्रोत इसी फसल पर निर्भर था.

अग्निशमन अधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस समय खेतों में सूखी फसल खड़ी है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, उन्होंने विशेष रूप से राहगीरों से आग्रह किया कि बीड़ी, सिगरेट या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं खेतों के पास न फेंकें, क्योंकि इससे आग लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है. प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है. फिलहाल दोनों घटनाओं की जांच जारी है और किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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